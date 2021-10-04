Стало відомо, у чому полягає "українська мрія", про яку сьогодні так багато говорять
"Українська мрія" або іншими словами національна ідея останнім часом все частіше турбує українців. Точніше, усі шукають визначення і суть цієї доктрини.
І ось нарешті Український інститут майбутнього провів опитування, де запропонував людям визначити ту саму "українську мрію" для себе.
Як звучить "українська мрія" сьогодні
Згідно з результатами опитування, люди різних поколінь одностайно обрали відповідь "Жити в мирній країні".
Друге місце займає "Жити в країні без корупції".
А замикає трійку лідерів визначень "української мрії" - "Жити в безпечній країні".
Також до топу визначень входять такі варіанти:
- Життя в країні з гідною зарплатнею
- Життя у стабільній країні
- Життя в країні з гідним забезпеченням пенсіонерів
- Мати можливість планувати своє життя на кілька років вперед
- Жити в демократичній країні
"Відповіді у більшості варіантів схожі для представників різних поколінь. Проте впадає в очі трохи більше прагнення до миру і безпеки, але менша частка молодих людей обрали варіант прогнозованості життя і демократії", - кажуть експерти УІМ.
Ось так українці визначають для себе "українську мрію" (uifuture.org)
Також українці дали відповідь на питання: "Що таке, на думку різних поколінь, бути успішною людиною в сучасній Україні?"
І тут варто звернути увагу на велику схильність до заняття улюбленою (а не добре оплачуваною) справою, власним бізнесом.
Також успішними, на думку респондентів, є люди, які:
- мають роботу з гідною оплатою праці
- мають добрі зв'язки
- є олігархами чи депутатами.
Останній показник навіть превілює над "бути ІТ-шником"...
Ось такими категоріями українці оцінюють успіх сьогодні (uifuture.org)
"Підсумовуючи, можна спробувати зробити коротку характеристику молодих українців і сприйняття ними свого місця у світі і в українському суспільстві. Це волелюбні, патріотичні і водночас схильні до індивідуалізму і особистого швидкого успіху люди. Це не може не радувати. Проте є і негативні фактори, на які треба звертати увагу. Це небажання бачити загальні проблеми на рівні держави та брати на себе відповідальність, а також готовність досягати свого успіху на шкоду іншим", - резюмували соціологи.
Додамо, що поняття "українська мрія" по прикладу знаменитої на увесь світ "американської мрії" в ідеалі має використовуватися для опису загальнонаціональної ідеології, що об'єднує українців.
"Американська мрія", нагадаємо, це доктрина, за якою кожному американцеві відкрита можливість досягти успіху завдяки працелюбності, мужності, наполегливості та рішучості.
Раніше стало відомо, завдяки яким українцям у світі знають про Україну.