Стало відомо, у чому полягає "українська мрія", про яку сьогодні так багато говорять

"Українська мрія" або іншими словами національна ідея останнім часом все частіше турбує українців. Точніше, усі шукають визначення і суть цієї доктрини.

І ось нарешті Український інститут майбутнього провів опитування , де запропонував людям визначити ту саму "українську мрію" для себе.

Як звучить "українська мрія" сьогодні

Згідно з результатами опитування, люди різних поколінь одностайно обрали відповідь "Жити в мирній країні".

Друге місце займає "Жити в країні без корупції".

А замикає трійку лідерів визначень "української мрії" - "Жити в безпечній країні".

Також до топу визначень входять такі варіанти:

Життя в країні з гідною зарплатнею

Життя у стабільній країні

Життя в країні з гідним забезпеченням пенсіонерів

Мати можливість планувати своє життя на кілька років вперед

Жити в демократичній країні

"Відповіді у більшості варіантів схожі для представників різних поколінь. Проте впадає в очі трохи більше прагнення до миру і безпеки, але менша частка молодих людей обрали варіант прогнозованості життя і демократії", - кажуть експерти УІМ.

Ось так українці визначають для себе "українську мрію" (uifuture.org)

Також українці дали відповідь на питання: "Що таке, на думку різних поколінь, бути успішною людиною в сучасній Україні?"

І тут варто звернути увагу на велику схильність до заняття улюбленою (а не добре оплачуваною) справою, власним бізнесом.

Також успішними, на думку респондентів, є люди, які:

мають роботу з гідною оплатою праці

мають добрі зв'язки

є олігархами чи депутатами.

Останній показник навіть превілює над "бути ІТ-шником"...

Ось такими категоріями українці оцінюють успіх сьогодні (uifuture.org)

"Підсумовуючи, можна спробувати зробити коротку характеристику молодих українців і сприйняття ними свого місця у світі і в українському суспільстві. Це волелюбні, патріотичні і водночас схильні до індивідуалізму і особистого швидкого успіху люди. Це не може не радувати. Проте є і негативні фактори, на які треба звертати увагу. Це небажання бачити загальні проблеми на рівні держави та брати на себе відповідальність, а також готовність досягати свого успіху на шкоду іншим", - резюмували соціологи.

Додамо, що поняття "українська мрія" по прикладу знаменитої на увесь світ "американської мрії" в ідеалі має використовуватися для опису загальнонаціональної ідеології, що об'єднує українців.

"Американська мрія", нагадаємо, це доктрина, за якою кожному американцеві відкрита можливість досягти успіху завдяки працелюбності, мужності, наполегливості та рішучості.