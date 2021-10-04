Стало известно, в чем заключается "украинская мечта", о которой сегодня так много говорят
"Украинская мечта" или другими словами национальная идея в последнее время все чаще беспокоит украинцев. Точнее, все ищут определение и суть этой доктрины.
И вот наконец Украинский институт будущего провел опрос, где предложил людям определить ту самую "украинскую мечту" для себя.
Как звучит "украинская мечта" сегодня
Согласно результатам опроса, люди разных поколений единодушно выбрали ответ "Жить в мирной стране".
Второе место занимает "Жить в стране без коррупции".
А замыкает тройку лидеров определений "украинской мечты" - "Жить в безопасной стране".
Также в топ определений входят следующие варианты:
- Жизнь в стране с достойной зарплатой
- Жизнь в стабильной стране
- Жизнь в стране с достойным обеспечением пенсионеров
- Иметь возможность планировать свою жизнь на несколько лет вперед
- Жить в демократической стране
"Ответы у большинства вариантов похожи для представителей разных поколений. Однако бросается в глаза чуть большее стремление к миру и безопасности, но меньшая доля молодых людей выбрали вариант прогнозируемости жизни и демократии", - говорят эксперты УИМ.
Вот так украинцы определяют для себя "украинскую мечту" (uifuture.org)
Также украинцы дали ответ на вопрос: "Что такое, по мнению разных поколений, быть успешным человеком в современной Украине?"
И здесь стоит обратить внимание на большую склонность к занятию любимым (а не хорошо оплачиваемым) делом, собственным бизнесом.
Также успешными, по мнению респондентов, являются люди, которые:
- имеют работу с достойной оплатой труда
- имеют хорошие связи
- являются олигархами или депутатами.
Последний показатель даже превилирует над "быть ИТ-шником"...
Вот такими категориями украинцы оценивают успех сегодня (uifuture.org)
"Подытоживая, можно попробовать сделать краткую характеристику молодых украинцев и восприятие ими своего места в мире и в украинском обществе. Это свободолюбивые, патриотичные и в то же время склонные к индивидуализму и личному быстрому успеху люди. Это не может не радовать. Однако есть и негативные факторы, на которые надо обращать внимание. Это нежелание видеть общие проблемы на уровне государства и брать на себя ответственность, а также готовность достигать своего успеха в ущерб другим", - резюмировали социологи.
Добавим, что понятие "украинская мечта" по примеру знаменитой на весь мир "американской мечты" должно в идеале использоваться для описания общенациональной идеологии, объединяющей украинцев.
"Американская мечта", напомним, это доктрина, по которой каждому американцу открыта возможность преуспеть благодаря трудолюбию, мужеству, настойчивости и решительности.
Ранее стало известно, благодаря которым украинцам в мире знают об Украине.