Стало известно, в чем заключается "украинская мечта", о которой сегодня так много говорят

"Украинская мечта" или другими словами национальная идея в последнее время все чаще беспокоит украинцев. Точнее, все ищут определение и суть этой доктрины.

И вот наконец Украинский институт будущего провел опрос , где предложил людям определить ту самую "украинскую мечту" для себя.

Как звучит "украинская мечта" сегодня

Согласно результатам опроса, люди разных поколений единодушно выбрали ответ "Жить в мирной стране".

Второе место занимает "Жить в стране без коррупции".

А замыкает тройку лидеров определений "украинской мечты" - "Жить в безопасной стране".

Также в топ определений входят следующие варианты:

Жизнь в стране с достойной зарплатой

Жизнь в стабильной стране

Жизнь в стране с достойным обеспечением пенсионеров

Иметь возможность планировать свою жизнь на несколько лет вперед

Жить в демократической стране

"Ответы у большинства вариантов похожи для представителей разных поколений. Однако бросается в глаза чуть большее стремление к миру и безопасности, но меньшая доля молодых людей выбрали вариант прогнозируемости жизни и демократии", - говорят эксперты УИМ.

Вот так украинцы определяют для себя "украинскую мечту" (uifuture.org)

Также украинцы дали ответ на вопрос: "Что такое, по мнению разных поколений, быть успешным человеком в современной Украине?"

И здесь стоит обратить внимание на большую склонность к занятию любимым (а не хорошо оплачиваемым) делом, собственным бизнесом.

Также успешными, по мнению респондентов, являются люди, которые:

имеют работу с достойной оплатой труда

имеют хорошие связи

являются олигархами или депутатами.

Последний показатель даже превилирует над "быть ИТ-шником"...

Вот такими категориями украинцы оценивают успех сегодня (uifuture.org)

"Подытоживая, можно попробовать сделать краткую характеристику молодых украинцев и восприятие ими своего места в мире и в украинском обществе. Это свободолюбивые, патриотичные и в то же время склонные к индивидуализму и личному быстрому успеху люди. Это не может не радовать. Однако есть и негативные факторы, на которые надо обращать внимание. Это нежелание видеть общие проблемы на уровне государства и брать на себя ответственность, а также готовность достигать своего успеха в ущерб другим", - резюмировали социологи.

Добавим, что понятие "украинская мечта" по примеру знаменитой на весь мир "американской мечты" должно в идеале использоваться для описания общенациональной идеологии, объединяющей украинцев.

"Американская мечта", напомним, это доктрина, по которой каждому американцу открыта возможность преуспеть благодаря трудолюбию, мужеству, настойчивости и решительности.