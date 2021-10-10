Стало відомо, коли Україну накриє дощами: детальний прогноз погоди

Коли Україну заллє дощами

Так, за словами Наталії Діденко північний антициклон скоро від нас піде, а прийде інша повітряна маса, яка принесе опади.

"Перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13 жовтня та 14 жовтня, на Покрову", - написала синоптик у Facebook.

Погода в Україні зіпсується вже 13 жовтня (facebook.com/tala.didenko)

Холодне повітря в Україні переважатиме, лише в східних областях у денні години буде тепліше на наступному тижні.

"Вовна, пух, кашемір, штани з начосом, пледи, товсті коти, багатоярусна одежа, шапки, рукавиці, навіть вдома, - актуальні. Якщо комунальники не схаменуться. Красивих фотографій, теплого настрою, гарячого чаю з вишневим варенням, свіжих прогнозів погоди!" - звернулася до українців Діденко.

Прогноз синоптикині частково підтверджують і в Укргідрометцентрі.

Щоправда, як можна побачити на картах, дощі на заході України розпочнуться вже 12 жовтня. Почне заливати і Одесу. Наступного дня зливи дійдуть до усіх інших регіонів.

Прогноз погоди на 11 жовтня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 12 жовтня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди на 13 жовтня (meteo.gov.ua)

День захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня водночас зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем Українського козацтва буде, кажуть у Укргідрометцентрі, сухим і відносно ясним.

Прогноз погоди на 14 жовтня (meteo.gov.ua)

Коли в Києві буде дощ

За даними сайту Sinoptik.ua, 13 жовтня протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вранці розпочнеться дрібний дощ, і протягом усього дня поступово посилюватиметься.

Погода в Києві 13 жовтня

14 жовтня небо буде вкрите хмарами. Але ввечері погода проясниться. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Погода в Києві 14 жовтня

Але 15 жовтня вже буде без опадів.

Погода на 10 жовтня

Сьогодні в Україні буде прохолодно, говорить Діденко. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть скромні +9...+14 градусів, у південній частині +12...+16 градусів.

Вітер східного, північно-східного напрямків, помірний, в прикарпатських областях та на південному сході України можливі штормові пориви до 15-20 м/c.

У Києві неділя буде сухою, з денною температурою +9...+12 градусів.