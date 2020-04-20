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Метро у Києві можна було не закривати, - вірусолог

Новини » Коронавірус     20.04.2020 - 10:58
Метро у Києві можна було не закривати, - вірусолог
Фото: Алла Мироненко (ukrmedclub.com)

За її словами, метро можна було залишити відкритим, але не пускати людей з відкритим обличчям, без маски

Метро у Києві можна було залишити відкритим, але не пускати людей на станції без масок. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила доктор медичних наук, завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського НАМН України Алла Мироненко.

Вона також додала, що можна запустити транспорт за умов дотримання правил карантину.

"Можна запустити транспорт, але за умови, що всі будуть дотримуватися маскового режиму, обробляти руки або рукавички. Щоб якось життя відновлювалося - це теж правильно. Метрополітен можна було взагалі, мабуть, не закривати, але не пускати в метро людей з відкритим особою, без маски .... По-друге, треба, щоб люди стежили за руками, оскільки з руки навіть більша ймовірність заразитися ніж через відкрите обличчя. Це, звичайно, якщо в транспорті їде п'ять осіб, а не, наприклад, п'ятдесят. Але в будь-якому випадку при щільному пасажиропотоку всі повинні бути в масках", - сказала Мироненко.

Нагадаємо, у Києві за добу 2 летальних випадки від коронавірусу і 49 нових інфікованих. Захворіли 23 жінки у віці від 27 до 74 років; 25 чоловіків у віці від 20 до 75 років і дитина, якій 13 років.

При цьому в Україні число нових випадків COVID-19 скорочується третій день поспіль. 17 квітня було зареєстровано 501 випадок, на день пізніше - 444, вчора - 343 нових випадки.

У Києві за добу 2 летальних випадки від коронавірусу та 49 нових інфікованих МОЗ: новий спалах коронавірусу може трапитися через тиждень після Великодня
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