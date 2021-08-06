За газ доведеться доплатити майже 10 тисяч: чому і кого це стосується

В Україні рішенням парламенту були продовжено кінцеві терміни встановлення лічильників споживачам природного газу до 1 січня 2023 року, відповідно до закону схваленого закону №4248-1. Після цієї дати деякі домогосподарства, які не мають індивідуальні газові лічильники й використовують "блакитне паливо" для приготування їжі, можуть відключити від газопостачання.

Кому доведеться розщедритися на установки приладів, і хто цим займатиметься - читайте в матеріалі нижче.

Згідно зі схваленим законом "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", встановлення лічильників газу контролює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Хто повинен встановлювати газові лічильники

Хоча в принципі передбачена безплатна для споживачів установка газових лічильників - відповідальність покладається на газові компанії - проте насправді коштів на постачання пристроями близько 3 млн домогосподарств в Україні немає.

Компанії-газопостачальники формують на закупівлю й установку приладів тільки певний обсяг коштів.

Як газівники розв'язуватимуть проблему з установкою

Газові компанії повинні використовувати кошти, які населення платить за транспортування газу, але придбати і встановити таку кількість лічильників при актуальних тарифах неможливо. Як зазначає GSMinfo, щоб виконати поставлене міністерством енергетики завдання до 2023 року, компаніям потрібно збільшити ставку за транспортування ресурсу в 4-5 разів.

Якщо сім'я сама встановить лічильник за свої гроші

Деякі громадяни можуть самостійно купити лічильники, а не чекати, поки - і якщо взагалі - їх їм поставлять. Але тоді виникає питання, що ж буде з компенсацією за такі витрати. У середньому ж вартість лічильника становить від 4-5 до 9 тисяч гривень.

Річ у тім, що у квартирах, де немає комерційного обліку газу, нарахування відбуваються за встановленими урядом нормами (3,28 кубометра на домогосподарство, тобто близько 25 гривень на місяць), і іноді такі суми виходять значно вищі, ніж ті, які людина платила б з лічильником. Втім, далеко не всі мешканці багатоповерхівок зацікавлені самі встановлювати індивідуальні лічильники газу - їм вигідно платити за показниками загальнобудинкового лічильника.

Щоб окупити витрати за самостійну установку індивідуального лічильника, домогосподарству шляхом економії потрібно приблизно 6 років. І в такому випадку споживач може також вимагати у свого газопостачальника компенсацію вартості пристрою в судовому порядку.