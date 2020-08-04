Стало відомо, чому Медведчук поїхав "відпочивати" в Крим

Віктор Медведчук, який є головою політради партії "Опозиційна платформа - За життя", поїхав відпочивати в окупований Крим. З'ясувалося, що це не проста поїздка. У Криму він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Якщо зайти на карту сервісу FlightRadar, який фіксує всі перельоти у світі, то можна побачити, що сьогодні, 4 серпня, з Москви до Криму прилетів літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012. Але це не просте повітряне судно, а президентський літак глави РФ. Про це повідомляє Bihus.Info.

До 2003 року він був основним президентським літаком, а зараз використовується в якості резервного.

Варто зазначити, що у Віктора Медведчука через три дні буде День народження, 7 серпня. За тиждень до цього він поїхав до Криму разом зі своєю дружиною. На територію півострова вони заїхали на авто через пункт пропуску "Каланчак".

У ЗМІ була інформація про те, що разом з політиком і його дружиною в машині знаходилися водій і два охоронці. Прес-секретар Медведчука розповіла, що політик зараз у відпустці і відпочиває з сім'єю в Криму.

Біля Сімеїзу у політика є велика резиденція, і у 2012 році Путін вже приїжджав до нього в гості.

Нагадаємо, син українського олігарха купив острів в Італії за 10 мільйонів євро.