Стало відомо, чому Гвоздик завершив кар'єру боксера: вирішив вибрати друге

Олександр Гвоздик (фото: instagram.com/alex_gvozdyk)

Олександр Гвоздик оголосив про завершення спортивної кар'єри, хоча він зовсім не в "пенсійному" для боксера віці

Олександр Гвоздик, український боксер у напівважкій вазі, заявив про завершення спортивної кар'єри в 33 роки. Спортсмен утримався від коментарів, але подейкують, що він вирішив піти по стопах Конора Макгрегора і впритул зайнятися бізнесом.

Егіс Клімас, промоутер спортсмена, каже, що Гвоздику було важко справлятися зі спортивною кар'єрою і веденням бізнесу одночасно. Тому йому довелося зробити вибір.

"Він присвячує себе на 100% боксу, або бізнесу. Він вирішив вибрати друге", - сказав Клімас, пише ESPN.

Цікаво, що рішення Гвоздика вже порівнюють з недавнім аналогічним рішенням ірландця Конора Макгрегора, що вже в третій раз хайпує на завершенні кар'єри.

"По стопах Конора пішов. Оголосив про завершення кар'єри, потім повернувся, потім знову оголосив - і так кругообіг спортивного життя", - написав у мережі український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк і додав. - Сподіваюся, Саня ще буде боксувати".

Дивно, що в недавньому інтерв'ю за 2019 рік, Олександр сказав, що ніякого бізнесу крім боксу у нього немає.

"Сьогодні, немає. Хотів би, але потрібно, щоб хтось цей бізнес вів. Я дивлюся в цьому напрямку, але сьогодні мій бізнес - це бокс. Я рекламую певні речі. Якщо це можна назвати бізнесом, то тоді так", - сказав спортсмен.

Нагадаємо, що в жовтні 2019-го Гвоздик зазнав своєї першої поразки і втратив чемпіонський пояс. Він програв титул чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву технічним нокаутом в 10 раунді.

Після цієї поразки боксер потрапив до лікарні на обстеження, він відчув біль у потилиці. Представник боксера пізніше заявив, що жодних проблем зі здоров'ям у нього немає.

Для Гвоздика поразка від Бетербієва стала першою в кар'єрі. Раніше він здобув 17 перемог у 17-ти поєдинках, причому 14 з них були здобуті нокаутом.

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Автор: Светлана Мащенко