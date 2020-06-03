Український клуб із села вперше підписав африканського футболіста

Мамаду Данфа (фото: koloskovalivka.com)

ФК "Колос" вперше підписав африканського футболіста

Футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка оголосив про те, що в його лавах вперше в історії буде грати африканський спортсмен. Мова йде про 19-річного футболіста Мамаду Данфа, який раніше захищав кольори сенегальського "Каса Спортс", у якому почав займатися футболом.

Після того, як спортсмен почав грати в основному складі команди "Каса Спортс" його стали залучати в молодіжну збірну Сенегалу, у складі якої у 2019 році він став фіналістом молодіжного чемпіонату Африки. Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Колос".

Даний результат дозволив команді пройти кваліфікацію на участь в молодіжному чемпіонаті світу 2019 у Польщі, куди поїхав також і Мамаду. Тоді його команда дійшла до чвертьфіналу.

Мамаду Данфа (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

У серпні 2019 року Мамаду вперше зіграв у складі національної збірної Сенегалу. Це був матч відбору на чемпіонат африканських націй проти Ліберії. Тоді його команда виграла з рахунком 3:0, але у фінальну частину сенегальці так і не пройшли.

Зріст Мамаду становить 194 см, його амплуа - атакувальний півзахисник/нападник. У "Колосі" Мамаду Данфі буде виступати під номером 94.

Варто зазначити, що за український "Колос" футболіст вже встиг зіграти проти донецького "Олімпіка". Щоправда, це був товариський матч, який відбувся в селищі Мала Солтанівка після ослаблення карантину. Мамаду вийшов на заміну у другій половині гри.

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Автор: Роман Мирончук