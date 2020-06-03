ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український клуб із села вперше підписав африканського футболіста

STYLERЖиття    03.06.2020 - 22:42
Український клуб із села вперше підписав африканського футболіста
Мамаду Данфа (фото: koloskovalivka.com)

ФК "Колос" вперше підписав африканського футболіста

Футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка оголосив про те, що в його лавах вперше в історії буде грати африканський спортсмен. Мова йде про 19-річного футболіста Мамаду Данфа, який раніше захищав кольори сенегальського "Каса Спортс", у якому почав займатися футболом.

Після того, як спортсмен почав грати в основному складі команди "Каса Спортс" його стали залучати в молодіжну збірну Сенегалу, у складі якої у 2019 році він став фіналістом молодіжного чемпіонату Африки. Про це повідомляє офіційний сайт клубу "Колос".

Даний результат дозволив команді пройти кваліфікацію на участь в молодіжному чемпіонаті світу 2019 у Польщі, куди поїхав також і Мамаду. Тоді його команда дійшла до чвертьфіналу.

Український клуб із села вперше підписав африканського футболіста

Мамаду Данфа (фото: facebook.com/fckoloskovalivka)

У серпні 2019 року Мамаду вперше зіграв у складі національної збірної Сенегалу. Це був матч відбору на чемпіонат африканських націй проти Ліберії. Тоді його команда виграла з рахунком 3:0, але у фінальну частину сенегальці так і не пройшли.

Зріст Мамаду становить 194 см, його амплуа - атакувальний півзахисник/нападник. У "Колосі" Мамаду Данфі буде виступати під номером 94.

Варто зазначити, що за український "Колос" футболіст вже встиг зіграти проти донецького "Олімпіка". Щоправда, це був товариський матч, який відбувся в селищі Мала Солтанівка після ослаблення карантину. Мамаду вийшов на заміну у другій половині гри.

Нагадаємо, в сім'ї головного тренера української молодіжки з футболу Руслана Ротаня сталося горе.

Раніше повідомлялося про те, що скандальний екс-президент ФФУ стане батьком 70 років.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України футболистФутбол
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся