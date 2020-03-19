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У Києві виключають відкриття метро до кінця карантину

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 12:22
У Києві виключають відкриття метро до кінця карантину
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко заявив, що метро не буде працювати до 3 квітня

До кінця карантину в Україні робота київського метрополітену буде обмежена. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вчорашні заяви окремих чиновників є лише їхньою особистою точкою зору.

"Чи планують у Києві знову відкрити підземку? Вчора люди, які не є фахівцями, зробили заяву про часткове відновлення метрополітену. Це персональна думка цих людей. Вакцини від короновируса в світі, на жаль, не існує... Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений крок на випередження", - наголосив Кличко.

Він також додав, що на сьогодні багато міст світу обмежують роботу метрополітенів. Кличко додав, що з приватними перевізниками ведуть переговори.

"Немає такого транспорту, який зміг би перевести таку кількість людей (як метро, - ред.). Цим викликані великі черги на зупинках транспорту. Ми зараз ведемо переговори з перевізниками. Але, на жаль, деякі приватні компанії зменшують кількість транспорту. Я вважаю це неприпустимим ", - зазначив мер.

Нагадаємо, вчора секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що столична влада розробляє план запуску метро з обмеженнями, щоб перевозити працівників важливих підприємств.

Київський метрополітен, як і підземки в Харкові і Дніпрі, закритий з 17 березня.

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