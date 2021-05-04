Стало відомо, з чим залишиться дружина Білла Гейтса після розлучення: "вже домовилися"

За словами юриста, швидше за все, Білл і Мелінда вже про все домовилися, так як зазвичай світові знаменитості публічно оголошують про розлучення тоді, коли вже прийшли до угоди і підписали всі папери.

Також відомо, що деякий час тому вони встановили режим окремого проживання, що стало першою сходинкою до розлучення. У ЗМІ називали дату засідання суду 22 квітня, так що цілком ймовірно, що офіційно вони вже не чоловік і дружина, або це рішення ось-ось набуде чинності.

З чим залишиться Мелінда після розлучення?

Всі 27 років дружина була поруч з Гейтсом і накопичувала з ним гроші.

Фото: Мелінда Гейтс (twitter.com/melindagates)

"Зазвичай, якщо подивитися на досвід інших заможних людей, які пройшли через розлучення, - наприклад, Роман Абрамович, Джефф Безос - то дружина отримує не половину, а лише третину капіталу. Подружжя Гейтс оголосило про те, що вони і далі будуть працювати в спільному благодійному фонді", - говорить адвокат.

Дружина Гейтса, як відомо, в останні роки активно інвестує в благодійний фонд, який допомагає жінкам стати нарівні з чоловіками. Цей фонд бореться за те, щоб жінки в усьому світі і, зокрема, в Америці займали керівні посади, створювали свої бізнес-проекти і були популярні в політиці нарівні з чоловіками.

"Також можу припустити, що їхній шлюб розпався через якісь непримиренні розбіжності. У шлюбному контракті Гейтса і його дружини є пункт, що раз на рік Білл має право ходити "наліво", так що причина явно не в зраді. І в цілому, якщо аналізувати їхню історію знайомства, то Білл неодноразово заявляв, що планів одружуватися в нього не було, доки він не зустрів Мелінду, і вона не підвела його до тієї думки, що їм час оформити свої стосунки", - зазначила Власюк.

А про те, скільки мільярдів отримала Мелінда Гейтс, світ дізнається тільки після того, як між ними будуть розставлені всі крапки над "і".

Фото: Білл і Мелінда Гейтс (wikipedia.org)