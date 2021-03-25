Білл Гейтс розповів, які помилки призвели до локдаунів: могли б уникнути

Американський мільярдер, філантроп і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс назвав помилки світових лідерів у боротьбі з пандемією коронавірусу, які призвели до сплеску COVID-19 і стали причиною локдаунів.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю польським журналістам газети Gazeta Wyborcza і телеканалу TVN24.

За словами Гейтса, у США та Євросоюзі не поспішили з нарощуванням тестування на коронавірус, щоб оперативно ізолювати інфікованих.

Таким чином у країнах склалася важка ситуація з COVID-19, спостерігався "вибух" захворюваності.

Як наслідок, уряди почали вводити жорсткі карантинні обмеження, які знищують економіки.

Гейтс вважає, що локдаунів, які несуть катастрофічні наслідки для бізнесу, можна було б уникнути, якби ще на початку епідемії було зроблено акцент на проведенні масових тестів на COVID-19.

Зазначимо, що такі тези засновник Microsoft вже озвучував рік тому в інтерв'ю з главою фонду TED. Гейтс наголошував, що "тестування - це все" в контексті боротьби з коронавірусом, і що велика кількість країн не діяли досить швидко, щоб уникнути ізоляції.