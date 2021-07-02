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Глава НКРЕКП приховав у декларації бізнес дружини з обслуговування енергокомпаній, - нардеп

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 11:25
Глава НКРЕКП приховав у декларації бізнес дружини з обслуговування енергокомпаній, - нардеп Фото: Валерій Тарасюк (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Голова тарифної комісії НКРЕКП Валерій Тарасюк приховав у декларації бізнес дружини, пов'язаний з юридичним супроводом енергетичних компаній.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на дані Тимчасової слідчої комісії Верховної ради.

"Тимчасова слідча комісія виявила незадекларований бізнес голови НКРЕКП. За даними Міністерства юстиції України, на дружину голови НКРЕКП Вікторію Крижановську оформлено частку в юридичній компанії "Пріоритет". Цей факт голова комісії у своїй декларації приховав", - повідомив нардеп.

За його словами, бізнес-партнери дружини голови НКРЕКП по компанії "Пріоритет" спеціалізуються на "юридичній підтримці бізнесу сфери енергетики".

"Тобто "допомагають" вирішувати проблеми, які бізнесу створюють ті ж самі органи державної влади! Це прямий конфлікт інтересів і відкритий простір для корупції", - додав нардеп.

Наливайченко наголосив, що виявлений прихований бізнес голови НКРЕКП - це "еталонна корупційна схема українських чиновників".

За його словами, члени ТСК будуть вимагати відсторонення Тарасюка на період розслідування неправдивих відомостей в його декларації та конфлікту інтересів.

"Вимагаю від НАЗК невідкладно перевірити брехню в декларації голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і видати припис про негайне відсторонення цього чиновника з посади. Сподіваюсь також на оперативну реакцію НАБУ за фактом недостовірного декларування активів паном Тарасюком", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше Тимчасова слідча комісія парламенту встановила бізнес-інтерес голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в компанії "Трест Київелектромонтаж" - одного з найбільших підрядників комунального підприємства "Київсвітло".

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