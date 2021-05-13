Стало відомо, як люди з оточення Коломойського намагаються повернути вплив у Дніпропетровській області

Попри введення санкцій проти Ігоря Коломойського з боку США , люди з оточення олігарха всіляко намагаються проникнути у владні кабінети Дніпропетровської області.

Зокрема, пише видання, 10 березня, виконуючим обов'язки директора Національного інституту раку став Андрій Шипко-колишній "регіонал", член команди опального олігарха, якого Ігор Коломойський називав своїм другом.

Як відомо, раніше повідомлялось, що як дружина Шипко під виглядом реконструкції побудувала клубну п'ятиповерхівку, а сам Шипко фігурував у скандалі з дитсадком на Дніпропетровщині. Будівля саду було продано фірмам, афілійованим з братами Шипка.

Крім того, проскочити у владу намагається Марина Петросянц, яка в 7 і 8 скликаннях Верховної Ради була помічницею-консультантом Шипко (спочатку в Партії регіонів, потім - в партії "Відродження").

Як стало відомо Lenta.UA, Петросянц зараз намагається отримати посаду голови Держспоживслужби в Дніпропетровській області. І тут їй допомагають зв'язки не тільки з Шипко, а й Святославом Олійником - ще одним компаньйоном Коломойського.

Під його початком пані Петросянц успішно працювала в минулому скликанні Дніпропетровської облради на посаді заступника голови облради з виконавчого апарату - начальника управління з питань територіального та місцевого розвитку.

Що ж стосується зв'язків Петросянц з Шипко, то цікаво, що претендент на крісло голови Дніпропетровської Держспоживслужби багато років значилася членом громадської організації "Православна Академія медичних і психологічних наук в ім'я святого великомученика і Цілителя Пантелеймона". Заснував "Православну академію" Шипко разом з Сергієм Орловим, нині - депутатом Дніпропетровської облради від Блоку Вілкула"Українська перспектива". Раніше - член "Партії регіонів "і"Відродження".

Крім цього, Петросянц у 2014 році балотувалася від партії "Солідарність жінок України", а вже у 2015-му її обрали депутатом Дніпропетровської облради від Партії "Відродження". Наступного 2016-го вона знову йшла до парламенту від партії "Солідарність жінок України" в одному з округів у Полтавській області.

Рух "Чесно" тоді писав про те, що таким чином Петросянц, схоже, просто виконувала роль технічного кандидата для посилення на окрузі потрібного кандидата від "Відродження".