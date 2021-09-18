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Данілов про моніторинг олігархів: у системі буде вся інформація про цих людей

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Київ, Субота 18 вересня 2021 00:50
Данілов про моніторинг олігархів: у системі буде вся інформація про цих людей Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У системі моніторингу буде вся інформація про олігархів. Це заявляє секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Вона (система моніторингу олігархів - ред.) у разі прийняття депутатами (Закону - ред.), Готова до роботи. Вона має високий рівень захищеності. Вона досить складна і об'єднує в собі всю інформацію про всіх цих людей: де їх стан , чим вони займалися, звідки вони все взяли. і тоді буде зрозуміло, хто і де взявся " - повідомив Олексій Данілов.

Раніше ми повідомляли, що РНБО запустила систему моніторингу олігархів.

У новому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня головна тема ефіру - "Закон про олігархів". Експерти і гості студії, серед яких Олексій Данілов, Денис Малюська, Людмила Денісова, а також Томаш Фіала, Давид Арахамія, Марина Ставнійчук та інші, обговорюють, хто отримає вигоду від закону і кого саме запишуть в олігархи. А також те, якої реакції чекати від Венеційської комісії.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 17 вересня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.


Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.


У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.


Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".


І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.

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РНБО Олексій Данілов
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