Стало відомо, які області України зазнають руйнівних втрат через зміну клімату

Які сценарії розглядалися

Як звернули увагу в прес-службі Мінприроди України, увага науковців була зосереджена на двох сценаріях, що розглядають можливі зміни клімату в нашій країні в 21 столітті:

при зниженні викидів парникових газів і реалізації заходів з адаптації до кліматичних змін - глобальне потепління на 2,4 градуса за Цельсієм до 2100 року;

при "звичайному ході справ" - підвищення температури на 4,3 градуса за Цельсієм до 2100 року.

В ході даного дослідження застосовувалися сучасні кліматичні моделі, і воно є деталізованою оцінкою з кліматичним прогнозом для більш ніж 7400 географічних точок по всій Україні.

Від негоди - до збіднення

У резюме звіту представлений прогноз, що частота й інтенсивність екстремальних погодних і кліматичних явищ зростатиме з ростом температури, включаючи періоди аномальної спеки, грози, сильні опади, дощові та річкові повені, посухи, град, шквали, торнадо, сильні снігопади, дощі, що утворюють ожеледицю тощо.

Особливо екстремальні події можуть створювати додаткові та значні наслідки для всіх секторів та екосистем, що призведе до відчутної кількості втрат робочих місць та засобів до існування.

Очікується, що більшість втрат буде зосереджено в секторах, що використовують працівників із середнім і нижчим рівнем доходу, тобто на виробництві, в комунальному господарстві, роздрібній торгівлі та туризмі.

Вплив зміни клімату на сільське господарство та економічну нерівність по областях

Зміна клімату матиме більший вплив на одні області, ніж на інші, виходячи з впливу на сільськогосподарське виробництво і впливу на показники бідності населення.

До п'ятірки найбільших областей з найбільшим впливом в абсолютному вираженні входять:

Черкаська область,

Херсонська область,

Кіровоградська область,

Полтавська область,

Вінницька область.

Кіровоградщина має найвищий показник ВВП у галузі сільського господарства в Україні, і на вартість сільгосп виробництва також суттєво вплинуть зміни кліматичних умов у цьому столітті.

У середині століття в Київській, Львівській та Житомирській областях відбудуться значні зміни кліматичних умов. При послідовному підвищенні посушливих та спекотних умов Київська та Чернівецька області будуть переживати екстремально високі температури, що свідчить про збільшення кількості тропічних ночей, і також може призвести до збільшення екстремальних погодних умов.

Найбільш значні втрати доходів домогосподарств і найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільгосп виробництва прогнозується:

у Харківській області,

Кіровоградської області,

Львівської області,

Луганської області,

Житомирської області.

Хоча сільськогосподарська галузь займає відносно незначну частку у ВВП більшості цих областей, прогнозовані зміни вартості с/г виробництва матимуть значні наслідки для заходів з подолання економічної нерівності.

Згідно з прогнозом, економіка цих областей буде більш піддатливою до зростання цін на продукти харчування і зниження доходів сільгосп виробництва через потепління клімату.

Львівська та Житомирська області мають найбільшу схильність до скорочення прогнозованих опадів навесні та влітку у відносному вимірі разом з потенційними втратами вартості сільськогосподарської продукції в найближчому майбутньому.