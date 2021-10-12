ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Вчені з'ясували, скільки людей торкнулося зміна клімату: "Світ стає спекотніше"

Новость на русском →
Німеччина, Вівторок 12 жовтня 2021 06:01
Вчені з'ясували, скільки людей торкнулося зміна клімату: "Світ стає спекотніше" Фото: вчені з'ясували, скільки людей торкнулося зміна клімату (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Вчені починають розуміти більш чітку картину того, скільки людей постраждає від зміни клімату, якщо поточні тенденції до потепління збережуться. Дослідники Інституту глобальних громад і клімату Меркатора з'ясували, скільки людей постраждали від цього вже і чого очікувати надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Nature.

Вчені стверджують, що близько 85% населення світу вже проживає в районах, що зазнають впливу антропогенної зміни клімату.

Вони зібрали дані з більш ніж 100 000 досліджень, які аналізують екологічні сигнали зміни клімату, викликаного діяльністю людини, і виявили, що клімат впливає на планету вже і цей вплив продовжує зростати.

"Майже в кожному дослідженні, де у нас достатньо даних, ми можемо бачити, що [світ] стає все гаряче, і стає все спекотніше, і це відбувається послідовно", - говорить один їх авторів дослідження Макс Каллаган.

У дослідженні також вивчалося, як підвищення температури змінює характер опадів і впливає на врожайність сільськогосподарських культур і місцеві екосистеми. В результаті вчені виявили, що антропогенні зміни температури і кількості опадів в даний час відбуваються на 80% площі суші у світі, що становить близько 85% світової площі, де проживають люди.

Що стосується подальшого впливу, то воно буде більш відчутним в найменш розвинених країнах. А в найближчому майбутньому країнам необхідно буде значно скоротити викиди парникових газів, щоб пом'якшити наслідки лих, що насуваються.

"Поки ми продовжуємо спалювати викопне паливо, ситуація буде погіршуватися. Поки ми не досягнемо нульового рівня, ситуація буде погіршуватися", - кажуть вчені.

Раніше повідомлялося, що в ООН нагадали про водну кризу. Більшість країн не готові до змін клімату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зміна клімату
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків