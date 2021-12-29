UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стало известно, какие области Украины потерпят разрушительные потери из-за изменения климата

Автор: Владимир Костырин

Изменение климата окажет значительное влияние на развитие Украины и ключевые секторы экономики в 21-м веке. Согласно отчету исследования Всемирного банка, проведенного по инициативе Минприроды, для некоторых областей ущерб может иметь разрушительный характер.

Какие это регионы и как именно может отразиться изменение климата - читайте в материале ниже.

Какие сценарии рассматривались

Как обратили внимание в пресс-службе Минприроды Украины, внимание ученых было сосредоточено на двух сценариях, рассматривающих возможные изменения климата в нашей стране в 21 веке:

  • при снижении выбросов парниковых газов и реализации мер по адаптации к климатическим изменениям - глобальное потепление на 2,4 градуса по Цельсию до 2100 года;
  • при "обычном ходе дел" - повышение температуры на 4,3 градуса по Цельсию к 2100 году.

В ходе данного исследования применялись современные климатические модели, и оно является детализированной оценкой с климатическим прогнозом для более чем 7400 географических точек по всей Украине.

От непогоды - до обеднения

В резюме отчета представлен прогноз, что частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет возрастать с ростом температуры, включая периоды аномального зноя, грозы, сильные осадки, дождливые и речные наводнения, засухи, град, шквалы, торнадо, сильные снегопады, дожди, образующие гололедицу и прочее.

Особенно экстремальные события могут создавать дополнительные и значительные последствия для всех секторов и экосистем, что приведет к ощутимому количеству потерь рабочих мест и средств к существованию.

Ожидается, что большинство потерь будет сосредоточено в секторах, использующих работников со средним и более низким уровнем дохода, то есть на производстве, в коммунальном хозяйстве, розничной торговле и туризме.

Влияние изменения климата на сельское хозяйство и экономическое неравенство по областям

Изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие, исходя из влияния на сельскохозяйственное производство и влияния на показатели бедности населения.

К пятерке самых больших областей с наибольшим влиянием в абсолютном выражении входят:

  • Черкасская область,
  • Херсонская область,
  • Кировоградская область,
  • Полтавская область,
  • Винницкая область.

Кировоградщина имеет самый высокий показатель ВВП в области сельского хозяйства в Украине, и на стоимость сельхоз производства также существенно повлияют изменения климатических условий в этом столетии.

В середине столетия в Киевской, Львовской и Житомирской областях произойдут значительные изменения климатических условий. При последовательном повышении засушливых и жарких условий Киевская и Черновицкая области будут переживать экстремально высокие температуры, что свидетельствует об увеличении количества тропических ночей, и также может привести к увеличению экстремальных погодных условий.

Наиболее значительные потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельхоз производства прогнозируется:

  • в Харьковской области,
  • Кировоградской области,
  • Львовской области,
  • Луганской области,
  • Житомирской области.

Хотя сельскохозяйственная отрасль занимает относительно незначительную долю в ВВП большинства этих областей, прогнозируемые изменения стоимости с/х производства будут иметь значительные последствия для мер по преодолению экономического неравенства.

Согласно прогнозу, экономика этих областей будет более других подвержена росту цен на продукты питания и снижения доходов сельхоз производства из-за потепления климата.

Львовская и Житомирская области имеют наибольшую склонность к сокращению прогнозируемых осадков весной и летом в относительном измерении вместе с потенциальными потерями стоимости сельскохозяйственной продукции в ближайшем будущем.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, сколько людей затронуло изменение климата.

Напомним, перед этим председатель Украинской климатической сети предупреждал, что изменение климата может вызвать в Украине значительные проблемы с выращиванием пищи, грозит затоплением территорий юга страны и распространением большого количества сельскохозяйственных насекомых-вредителей, которые ранее не встречались на нашей территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство защиты окружающей средыГлобальное потеплениеЭкологическая катастрофаЭкономика УкраиныИзменение климата