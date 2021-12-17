Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"
В Україні виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу вже нарахували багатьом сотням тисяч громадянам, які беруть участь у пілотному проекті "єПідтримка". У банках розповіли про статистики і пояснили, на які послуги їхні клієнти найчастіше витрачають бонусні кошти.
Які переваги українців, які отримали "ковідну тисячу" - читайте в матеріалі нижче.
Виявилося, що на першому місці в списку інтересів у володарів бонусних грошей - література. Друге і третє місця в рейтингу витрат займають квитки в кіно і подорожі поїздами. Такі дані представили відразу кілька банків-партнерів.
Втім, при опитуванні в мережі одного з блогерів з'явився й інший лідер по послугах через "єПідтримку".
Детальна статистика - в цифрах
- Як зазначають в monobank, вже було відкрито понад 1,5 мільйона карт "єПідтримка", а виплати отримали 610 тисяч клієнтів - на суму 610 мільйонів відповідно.
Поки громадяни встигли витратити тільки 30 мільйонів з них, розповів співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram 17 грудня.
Ось найпопулярніші категорії витрат:
- Книжкові магазини - 44,57%
- Кінотеатри - 23,83%
- Залізничні квитки по Україні - 14,06%
- Театри - 8,98%
- Спортзали - 3,56%
- Концерти - 3,81%
- Музеї - 0,64%
- Авіаквитки по Україні - 0,55%
У "Монобанку" додали, що замовили пластикові карти "єПідтримка", щоб клієнти могли робити їх додатково до своєї віртуальної карти.
"Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в "Дії" (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн. Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто", - зазначив Гороховський.
- Свіжу статистику 17 грудня привели й на сайті "Альфа-Банку".
Загальні тенденції щодо топ-витрат їх клієнтів - аналогічні.
- Книжкові магазини -3 4%
- Кінотеатри -2 6%
- Залізничні квитки по Україні - 17%
- Квитки через концертні сервіси - 16%
- Концерти -4 %
- Відпочинок - 1%
- Спорт - 1%
- Авіаквитки по Україні - 1%
У "ПриватБанку" констатували, що за першу добу після активації в Приват24 оформлення цифрової карти "єПідтримка" їх клієнти відкрили вже понад 1 мільйон таких карт. Нарахування будуть від 19 грудня
Інша думка
Тим часом блогер Олег Васильєв представив трохи інший рейтинг інтересів - за його даними, володарі "ковідної тисячі" найбільше хочуть їздити поїздами.
"У себе на Youtube-каналі провів опитування серед підписників. З 1 тисячі опитаних 60% готові витратити соціальну допомогу від держави на залізничні квитки. Дехто пише у коментарях, що ці гроші підуть на поїздки в електричках. До речі, УЗ могла б зробити абонементи на приміські поїздки, як раз для пасажирів, які бажають витратити 1 тис. на послуги залізниці.", - пише він у своєму Facebook.
Нагадаємо, що віртуальну 1 тисячу гривень вакциновані двома дозами українці за програмою "єПідтримка" можуть витратити на такі послуги і сервіси:
- абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
- квиток в кінотеатр або театр;
- похід в музей;
- квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
- покупку книг (тільки в книжкових магазинах).
Ці кошти будуть активними на віртуальних картах тільки протягом 4 місяців від дати надходження. Якщо за цей час на рахунку залишаться якісь гроші - вони повернуться державі. Можливості знімати суму з рахунку або поповнювати/переказувати на інші рахунки - немає.
Додамо, що в monobank закликали своїх клієнтів не поспішати відразу витрачати "ковідну тисячу", оскільки можуть запропонувати витратити гроші зі знижками від своїх партнерів. Поки йдеться про такі пропозиції (з часом їх стане більше):
- 4 сертифікати на знижку в Планета Кіно номіналом 250 грн. кожен + 4 будь-яких попкорну. Якщо квиток коштує 125 грн., то на ці сертифікати можна купити 8 квитків.
- Сертифікат на 2000 грн для оплати будь-якого абонемента в мережі SportLife. Ціна 1000 грн
- Сертифікат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Діє 1 рік на всі події. Тут немає знижки, на жаль, але зате ці кошти не згорять через 4 місяці.
Раніше повідомлялося, що після початку виплат бонусної тисячі гривень українцям "впали" книжкові сайти, не витримавши ажіотажу.