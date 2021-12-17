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Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

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П'ятниця 17 грудня 2021 21:17
Стало відомо, на що українці найчастіше витрачають "тисячу Зеленського" Фото: українці активно витрачають свою "ковідну тисячу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу вже нарахували багатьом сотням тисяч громадянам, які беруть участь у пілотному проекті "єПідтримка". У банках розповіли про статистики і пояснили, на які послуги їхні клієнти найчастіше витрачають бонусні кошти.

Які переваги українців, які отримали "ковідну тисячу" - читайте в матеріалі нижче.

Виявилося, що на першому місці в списку інтересів у володарів бонусних грошей - література. Друге і третє місця в рейтингу витрат займають квитки в кіно і подорожі поїздами. Такі дані представили відразу кілька банків-партнерів.

Втім, при опитуванні в мережі одного з блогерів з'явився й інший лідер по послугах через "єПідтримку".

Детальна статистика - в цифрах

  • Як зазначають в monobank, вже було відкрито понад 1,5 мільйона карт "єПідтримка", а виплати отримали 610 тисяч клієнтів - на суму 610 мільйонів відповідно.

Поки громадяни встигли витратити тільки 30 мільйонів з них, розповів співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram 17 грудня.

Ось найпопулярніші категорії витрат:

  1. Книжкові магазини - 44,57%
  2. Кінотеатри - 23,83%
  3. Залізничні квитки по Україні - 14,06%
  4. Театри - 8,98%
  5. Спортзали - 3,56%
  6. Концерти - 3,81%
  7. Музеї - 0,64%
  8. Авіаквитки по Україні - 0,55%

У "Монобанку" додали, що замовили пластикові карти "єПідтримка", щоб клієнти могли робити їх додатково до своєї віртуальної карти.

"Обробили всі виплати, які накопичилися в період тестування виплат в "Дії" (~576 млн грн) і перейшли в режим онлайн. Тепер платимо моментально після заявки на виплату. Такий фокус не вміє робити ніхто", - зазначив Гороховський.

  • Свіжу статистику 17 грудня привели й на сайті "Альфа-Банку".

Загальні тенденції щодо топ-витрат їх клієнтів - аналогічні.

  1. Книжкові магазини -3 4%
  2. Кінотеатри -2 6%
  3. Залізничні квитки по Україні - 17%
  4. Квитки через концертні сервіси - 16%
  5. Концерти -4 %
  6. Відпочинок - 1%
  7. Спорт - 1%
  8. Авіаквитки по Україні - 1%

У "ПриватБанку" констатували, що за першу добу після активації в Приват24 оформлення цифрової карти "єПідтримка" їх клієнти відкрили вже понад 1 мільйон таких карт. Нарахування будуть від 19 грудня

Інша думка

Тим часом блогер Олег Васильєв представив трохи інший рейтинг інтересів - за його даними, володарі "ковідної тисячі" найбільше хочуть їздити поїздами.

"У себе на Youtube-каналі провів опитування серед підписників. З 1 тисячі опитаних 60% готові витратити соціальну допомогу від держави на залізничні квитки. Дехто пише у коментарях, що ці гроші підуть на поїздки в електричках. До речі, УЗ могла б зробити абонементи на приміські поїздки, як раз для пасажирів, які бажають витратити 1 тис. на послуги залізниці.", - пише він у своєму Facebook.

Нагадаємо, що віртуальну 1 тисячу гривень вакциновані двома дозами українці за програмою "єПідтримка" можуть витратити на такі послуги і сервіси:

  • абонемент в спортивний зал або фітнес-центр;
  • квиток в кінотеатр або театр;
  • похід в музей;
  • квиток на внутрішні залізничні або авіаперевезення;
  • покупку книг (тільки в книжкових магазинах).

Ці кошти будуть активними на віртуальних картах тільки протягом 4 місяців від дати надходження. Якщо за цей час на рахунку залишаться якісь гроші - вони повернуться державі. Можливості знімати суму з рахунку або поповнювати/переказувати на інші рахунки - немає.

Додамо, що в monobank закликали своїх клієнтів не поспішати відразу витрачати "ковідну тисячу", оскільки можуть запропонувати витратити гроші зі знижками від своїх партнерів. Поки йдеться про такі пропозиції (з часом їх стане більше):

  • 4 сертифікати на знижку в Планета Кіно номіналом 250 грн. кожен + 4 будь-яких попкорну. Якщо квиток коштує 125 грн., то на ці сертифікати можна купити 8 квитків.
  • Сертифікат на 2000 грн для оплати будь-якого абонемента в мережі SportLife. Ціна 1000 грн
  • Сертифікат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Діє 1 рік на всі події. Тут немає знижки, на жаль, але зате ці кошти не згорять через 4 місяці.

Раніше повідомлялося, що після початку виплат бонусної тисячі гривень українцям "впали" книжкові сайти, не витримавши ажіотажу.

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