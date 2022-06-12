Чи підуть учні до школи з 1 вересня: відповідь Міносвіти

Навчання в школах з 1 вересня можуть розпочати і в очному режимі. Але йдеться лише про ті регіони, де цьому дозволятиме безпекова ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти та науки України Андрія Вітренка в ефірі телемарафону.

"Ми маємо стриманий оптимізм і хочемо, щоб з 1-го вересня діти пішли офлайн до школи. Але, я наголошую, лише там, де дозволяє безпекова ситуація. Тобто там, де розриваються бомби, звичайно, навчання не буде", - пояснив Вітренко.

Він також розповів, що представниками уряду вже була проведена нарада щодо організації початку нового навчального року.

"Що стосується 1 вересня, то була проведена нарада за участю прем'єр-міністра України, на якій були присутні глава МОН та представники ДСНС. Було розроблено план для реалізації того, щоб вже з 1 вересня діти пішли до школи, а студенти в університети", - додав Вітренко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві почався набір дітей у перші класи.

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