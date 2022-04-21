ru ua
Чт, 21 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз

Новость на русском →
Четвер 21 квітня 2022 07:02
Погода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз Колаж РБК-Україна: Якою буде погода на Великдень 2022
Автор: Світлана Мащенко

Погода на Великдень 2022 порадує українців сильним потеплінням, проте на значній території очікуються грози. Синоптична ситуація буде більш кардинально змінюватися від п'ятниці, а четвер все ще холодний.

Дивіться детальний прогноз з 21 по 24 квітня - в матеріалі Styler.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 квітня опади можливі по всій країні, окрім хіба Закарпаття та Луганської області. Все ще холоднувато - від +7 до +12 градусів. Тепліше на сході і Закарпатті, тут +12... +15.

22 квітня потеплішає до +10... +16 вже по всій країні, вночі без заморозків, +3.... +8. Опади можливі на заході, дещо менше на півночі і сході.

В суботу 23 квітня температура підвищиться до +12...+18 градусів, опади можливі на заході, в центрі, півдні.

Погода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогнозПогода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогнозПогода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні 21-23 квітня (meteo.gov.ua)

На Великдень, 24 квітня, в Україну можуть прилетіти грози - на всій території, крім заходу. Температура повітря +14... +21 градус.

Погода на Великдень кардинально зміниться: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні 24 квітня (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, де буде найбільше дощів 21 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ