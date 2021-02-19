Стало відомо, як працюватиме Буковель з 22 лютого: список усіх змін

Період, на який запроваджується посилений карантин на Прикарпатті - з 22 по 28 лютого.

Як буде працювати Буковель і що заборонять

Держпродспоживслужба дозволила продовжити роботу самих гірськолижних курортів в Івано-Франківській області, але приймати всередині відвідувачів ресторани та кафе не зможуть.

Заклади громадського харчування закриють на весь наступний тиждень, а працювати вони зможуть тільки на винос.

Готелі залишаться працювати, але з обмеженнями: для сніданку там відведуть спеціальний час, а обід і вечерю будуть доставляти в номер.

За словами першого заступника начальника управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Миколи Сендецького, контролювати роботу закладів громадського харчування з 22 лютого буде їхнє відомство. Для цих цілей залучать додаткові групи.

"Щодо закладів харчування, приймемо всі заходи, щоб вони практично не працювали", - зазначив він.

Інспектори також стежитимуть за дотриманням обмежень у понад сотні ресторанів і готелів поблизу Буковеля.

А ось стежити за загальними карантинними вимогами - носіння масок і дотримання дистанції біля підйомників - стане поліція.

Начальник Держпродспоживслужби в області Роман Гурський звернув увагу, що регіон мав серйозні проблеми з дотриманням карантину на курортах під час січневого локдауну.

"Ціла країна закрита, а гірськолижні курорти відкриті. Це стосувалося не тільки Буковеля, це і курорти в Славському, і на Драгобраті... Тому зараз ми створили додаткові групи, які перевірятимуть", - додав він.