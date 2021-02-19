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Стало відомо, як працюватиме Буковель з 22 лютого: список усіх змін

Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківській області з 22 лютого почне діяти "червоний" карантинний рівень. Таким чином гірськолижні курорти в регіоні, в тому числі й Буковель, з понеділка працюватимуть з урахуванням нових обмежень.

Стежити за дотриманням карантинних вимог будуть додаткові групи Держпродспоживслужби, передає "Суспільне Карпати".

Період, на який запроваджується посилений карантин на Прикарпатті - з 22 по 28 лютого.

Як буде працювати Буковель і що заборонять

  • Держпродспоживслужба дозволила продовжити роботу самих гірськолижних курортів в Івано-Франківській області, але приймати всередині відвідувачів ресторани та кафе не зможуть.
  • Заклади громадського харчування закриють на весь наступний тиждень, а працювати вони зможуть тільки на винос.
  • Готелі залишаться працювати, але з обмеженнями: для сніданку там відведуть спеціальний час, а обід і вечерю будуть доставляти в номер.

За словами першого заступника начальника управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Миколи Сендецького, контролювати роботу закладів громадського харчування з 22 лютого буде їхнє відомство. Для цих цілей залучать додаткові групи.

"Щодо закладів харчування, приймемо всі заходи, щоб вони практично не працювали", - зазначив він.

Інспектори також стежитимуть за дотриманням обмежень у понад сотні ресторанів і готелів поблизу Буковеля.

А ось стежити за загальними карантинними вимогами - носіння масок і дотримання дистанції біля підйомників - стане поліція.

Начальник Держпродспоживслужби в області Роман Гурський звернув увагу, що регіон мав серйозні проблеми з дотриманням карантину на курортах під час січневого локдауну.

"Ціла країна закрита, а гірськолижні курорти відкриті. Це стосувалося не тільки Буковеля, це і курорти в Славському, і на Драгобраті... Тому зараз ми створили додаткові групи, які перевірятимуть", - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Кабміні назвали всі умови для "зелених" зон карантину в Україні.

Також ми писали про те, в якій зоні карантину опиниться Київ.

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