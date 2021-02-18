Названі всі умови для "зелених" зон карантину в Україні

Карантин в Україні продовжили до 30 квітня, і знову ввели поділ на різнокольорові зони – "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона". "Червону" зону будуть вводити окремим рішенням на підставі епідеміологічної ситуації. Стали відомі умови, при яких можуть ввести "зелену" зону.

"Зелена" зона карантину – це перегляд обмежень у бік пом'якшення. Цей рівень встановлюється по всій території України одночасно за таких умов:

Рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше в 13 областях не буде перевищувати 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області;

Коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не буде перевищувати 5% від кількості тестів (методом ПЛР і визначення антигену SARS-CoV-2).

Як пояснив глава МОЗ Максим Степанов, показники хворих на грип та ГРВІ також будуть враховувати, адже є люди, які не роблять тести, а просто беруть лікарняний.

З 24 лютого в Україні буде діяти "жовтий" рівень карантину, при якому діють обмеження, але порівняно м'які: