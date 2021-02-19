Стало известно, как будет работать Буковель с 22 февраля: список изменений

В Ивано-Франковской области с 22 февраля начнет действовать "красный" карантинный уровень. Таким образом горнолыжные курорты в регионе, в том числе и Буковель, с понедельника будут работать с учетом новых ограничений.
Следить за соблюдением карантинных требований будут дополнительные группы Госпродпотребслужбы, передает "Суспільне Карпати".
Период, на который вводится ужесточенный карантин на Прикарпатье - с 22 по 28 февраля.
По словам первого заместителя начальника управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области Николая Сендецкого, контролировать работу учреждений общепита с 22 февраля будет их ведомство. Для этих целей привлекут дополнительные группы.
"Относительно заведений питания, примем все меры, чтобы они практически не работали", - отметил он.
Инспекторы также будут следить за соблюдением ограничений в более сотни ресторанов и гостиниц вблизи Буковеля.
А вот следить за общими карантинными требованиями - ношение масок и соблюдение дистанции у подъемников - станет полиция.
Начальник Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский обратил внимание, что регион имела серьезные проблемы с соблюдением карантина на курортах во время январского локдауна.
"Целая страна закрыта, а горнолыжные курорты открыты. Это не только касалось Буковеля, это и курорты в Славском, и на Драгобрате... Поэтому сейчас мы создали дополнительные группы, которые будут проверять", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Кабмине назвали все условия для "зеленых" зон карантина в Украине.
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