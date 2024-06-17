Стали известны гонорары Лорак и "ВИА Гры" в начале 2000-х: ведущий "плюсов" назвал суммы

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Сеничкин поделился, что свою карьеру он начинал на радио, но в 2003 году внезапно ушел с работы.

По рекомендации директора первой радиостанции в Днепре он решил попробовать себя в пиаре и начал работать с известными артистами.

"Я бросил вообще все, что касается СМИ, я иду в шоубизнес, в котором я ничего не понимаю, и я становлюсь пиар-менеджером, а потом пиар-директором. Через полмесяца я организовываю два концерта группы "ВИА Гра", Валерия Леонтьева, Николая Трубача, Михаила Жванецкого... Ани Лорак еще была", - вспомнил телеведущий.

"Я понял, как договариваться о звезде, как эти торги происходят: она приезжает в Днепропетровск (ныне Днепр), если она здесь, то я ее перехвачу за какой-то гонорар немножечко меньше, потому что она же там выступает. Я же ее могу заманить в наш клуб, а это будет меньший гонорар", - добавил он.

Руслан Сеничкин (фото: facebook.com/1plus1.Rus.Senichkin)

Ведущий говорит, что договаривался с продюсером Лорак Юрием Фалесой, а тот назвал сумму 3000 долларов.

В 2003 году таких средств у звезды не было.

По словам знаменитости, ему удавалось даже договориться о выступлениях группы "ВИА Гра", хотя они запрашивали еще больше денег.

Также Сеничкин отвечал за все организационные моменты, что было чрезвычайно утомительно.

"Вместо Лорак - "ВИА Гра". Надо встретить, поселить в гостинице, привезти на саундчек, снова поселить, покормить. Это треш. Полгода [проработал пиар-менеджером] и вернулся на радиостанцию. Разочаровался. На гонораре "ВИА Гры" за 7000$ в тот золотой состав (Мейхер, Брежнева и Седакова)", - рассказал Сеничкин.