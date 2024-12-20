Стали известны финалисты Нацотбора на Евровидение-2025

Финалисты Нацотбора-2025

Future Culture - Waste My Time

KHAYAT - HONOR

KRYLATA - STAY TRUE

MOLODI - my sea

Ziferblat - Bird of pray

Абіє - Дім

ДК Енергетик - Сіль

Маша Кондратенко - No time to cry

Влад Шериф - Wind of change

Песни, с которыми артисты будут соревноваться за то, чтобы представлять Украину на Евровидении-2025, украинцы смогут услышать уже в январе.

"Итак, девять финалистов Нацотбора 2025 объявлены. Разножанровые и талантливые артисты уже начинают готовиться к выступлению в финале. У вас также будет возможность выбрать финалиста путем голосования в Дії. Одного из одиннадцати", - прокомментировала музыкальный продюсер нацотбора Тина Кароль.

К слову, те участники, которые после прослушиваний не вошли в финал, все еще имеют шанс побороться за последнее место в нем.

В январе в приложении "Дія" пройдет голосование, по итогам которого будет выбран десятый финалист.

Полный перечень финалистов объявят до 17 января 2025 года. А финал нацотбора состоится 8 февраля в формате телевизионного шоу.