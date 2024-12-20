Стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2025

Фіналісти Нацвідбору-2025

Future Culture - Waste My Time

KHAYAT - HONOR

KRYLATA - STAY TRUE

MOLODI - my sea

Ziferblat - Bird of pray

Абіє - Дім

ДК Енергетик - Сіль

Маша Кондратенко - No time to cry

Влад Шериф - Wind of change

Пісні, з якими артисти будуть змагатися за те, щоб представляти Україну на Євробаченні-2025, українці зможуть почути вже у січні.

"Отже, дев’ять фіналістів Нацвідбору 2025 оголошено. Різножанрові й талановиті артисти вже починають готуватися до виступу в фіналі. У вас також буде можливість обрати фіналіста шляхом голосування у Дії. Одного з одинадцяти", - прокоментувала музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль.

До слова, ті учасники, які після прослуховувань не увійшли до фіналу, все ще мають шанс позмагатися за останнє місце у ньому.

У січні в застосунку "Дія" пройде голосування, за підсумками якого буде обрано десятого фіналіста.

Повний перелік фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року. А фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного шоу.