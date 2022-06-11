Яка ваша суперсила? Зеленська на весь світ розповіла про українських жінок

Олена Зеленська емоційно висловилася про війну в Україні та жінок, які в ній беруть участь. Також дружина президента відзначила відвагу, з якою наші жінки борються на фронті і не тільки.

Про це перша леді розповіла по відеозв'язку на міжнародній конференції "Жінки в конфліктах", що відбулася в Брюсселі.

Що сказала Зеленська

"Я не можу говорити про війну мовою статистики і цифр. За ними губляться долі. У нас вже є справжні символи нашої війни. Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу і допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну", - сказала перша леді.

За словами Зеленської, Оксана - символ жаги до життя і непереборної сили любові. Також вона згадала історію Лізи Чернишенко, якій всього 15 років.

"Ліза Чернишенко з Попасної. Їй всього 15. Вона з вогнепальними пораненнями сіла за кермо і вивезла в безпечне місце чотирьох поранених! Ліза - символ нашої безстрашної молоді. Тетяна Близняк, яка годує дочку в київському метро, що перетворилося на бомбосховище. Це фото назвали "Українська мадонна". Тетяна - символ нашого материнства. І таких прикладів - безліч", - розповіла дружина гаранта.

Олена Зеленська розповіла про українських жінок (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наші жінки - не пасивні жертви!

Зеленська вважає, що наших жінок не можна назвати пасивними жертвами, у кожної з них своя історія опору.

"Більшість наших медиків - жінки. 50% наших підприємців - жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ - 37 тисяч жінок. Вже більше 1 тисячі жінок стали командирами", - розповіла вона.



"Є таке популярне питання: Яка ваша суперсила? Так ось, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила - я українка! І це не перебільшення. Наші жінки - супергероїні, що наближають перемогу кожним днем свого життя", - резюмувала перша леді.