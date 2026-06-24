ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Крыму горит точка запуска "Шахедов" и исчез свет: что известно о последствиях атаки

05:58 24.06.2026 Ср
3 мин
Оккупационные власти призвали людей экономить заряд телефонов
aimg Екатерина Коваль
В Крыму горит точка запуска "Шахедов" и исчез свет: что известно о последствиях атаки Фото: пожар произошел и на одной из точек пуска "Шахедов" в Крыму (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 24 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке. Кроме ударов по энергетической инфраструктуре Севастополя взрывы и масштабные пожары зафиксированы на военных объектах российских захватчиков в Бахчисарае и Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявления представителей оккупационных властей.

Удар по Балаклавской ТЭС

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.

Из-за поражения энергетической инфраструктуры город полностью погрузился во тьму, там начался масштабный блекаут.

Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.

Кроме этого, местные зафиксировали пожар возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БпЛА типа "Шахед"/"Герань".

В Крыму горит точка запуска &quot;Шахедов&quot; и исчез свет: что известно о последствиях атаки

Фото: пожар в поселке Шафранне (t.me/Crimeanwind)

Пожар на складах бригады ЧФ РФ в Бахчисарае и взрывы в Керчи

Около 4:20 утра стало известно о точном попадании в Бахчисарай. В результате прилета, по данным Telegram-канала "Крымский ветер", вспыхнули составы 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998). Пожар зафиксирован в районе улиц Чехова и Симферопольской.

Читайте также: ISW раскрыл впечатляющие цифры ударов Украины по России и они продолжают расти

Эта бригада отвечает за тыловое обеспечение оккупантов, поставку продовольствия, горючего, боеприпасов и ремонт поврежденной техники.

Новые взрывы в течение ночи раздавались и на другом конце полуострова - в Керчи. Местные жители слышали серию взрывов в 02:08, 02:23, а также под утро - в 03:34 и 03:36. По данным спутниковой съемки, к югу от Керчи зафиксированы два больших очага пожара на территории российского военного городка.

В Крыму горит точка запуска &quot;Шахедов&quot; и исчез свет: что известно о последствиях атакиФото: карта, на которой указано приблизительное место попадания (t.me/Crimeanwind)

После четырех часов утра в Симферополе усилились перепады напряжения - электроэнергия начала исчезать на значительно большие промежутки времени. Кроме того, масштабное аварийное отключение света задело центральную часть полуострова: без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.

Силы специальных операций (ССО) ВСУ во взаимодействии с Движением сопротивления полностью уничтожили стратегический железнодорожный мост через Северокрымский канал в районе села Раздольное.

Операция проходила в две фазы: в ночь на 22 июня дроны ССО обрушили один из прогонов моста, а на следующую ночь повторно поразили остатки конструкции и специальную железнодорожную технику, которую оккупанты пригнали для ремонта путей.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем (СБС), в частности "Птицы Мадяра", "Nemesis" и другие формирования, провели масштабную операцию , поразив за одну ночь более 60 важных военных целей в Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Севастополь Крым Дрони
Новости
Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ
Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ
Аналитика
Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Пыль на детских платьях и искусственная паутина: как живут городки вблизи Покровска