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Алла Пугачова жорстко звернулася до Путіна

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Неділя 18 вересня 2022 15:43
Алла Пугачова жорстко звернулася до Путіна Фото: Алла Пугачова звернулася до Путіна (instagram.com/alla_orfey)
Автор: Анна Шиканова

Алла Пугачова заступилася за свого чоловіка Максима Галкіна, якого в Росії внесли до списку іноагентів, і звернулася до Путіна. Артистка зажадала, щоб її додали до списку іноагентів, оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

Про це Алла Борисівна написала на своїй сторінці у Instagram.

"Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною. Справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя і свободи слова і припинення загибелі за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", - написала Примадонна.

Алла Пугачова жорстко звернулася до Путіна Варто зазначити, що Максим Галкін, який з перших днів критикує уряд Росії через повномасштабне вторгнення, поставився до внесення свого імені до списку іноагентів дуже спокійно.

За словами артиста, він перебуває тепер у добрій компанії та зазначив, що раніше ніколи не займався політичною діяльністю. Гроші від України він отримував виключно на концертах, але вже майже 10 років у цій країні не виступав.

Хто такі іноагенти

Іноагент – іноземний агент. Цей статус у Росії надають особам, які отримують іноземну підтримку чи перебувають під іноземним впливом.

Люди зі статусом іноагенту з погляду влади РФ, це особи, які беруть участь у політичній діяльності, розповсюджують відомості як засіб масової інформації або збирають військово-технічні відомості.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ іноагентами почали називати практично всіх, хто виступив проти вторгнення, проти війни, критикує владу Путіна і пише в ЗМІ правду про злочини росіян.

До речі, раніше ми писали, що Галкін розповів правду про війну Росії проти України.

А ще розповідали, що чоловік Пугачової гнівно розніс російські ЗМІ.

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Алла Пугачова Максим Галкін
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