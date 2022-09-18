Алла Пугачова жорстко звернулася до Путіна

Алла Пугачова заступилася за свого чоловіка Максима Галкіна, якого в Росії внесли до списку іноагентів, і звернулася до Путіна. Артистка зажадала, щоб її додали до списку іноагентів, оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

Про це Алла Борисівна написала на своїй сторінці у Instagram.

"Звернення до Мін'юсту РФ. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною. Справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя і свободи слова і припинення загибелі за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян", - написала Примадонна.

Варто зазначити, що Максим Галкін, який з перших днів критикує уряд Росії через повномасштабне вторгнення, поставився до внесення свого імені до списку іноагентів дуже спокійно.

За словами артиста, він перебуває тепер у добрій компанії та зазначив, що раніше ніколи не займався політичною діяльністю. Гроші від України він отримував виключно на концертах, але вже майже 10 років у цій країні не виступав.

Хто такі іноагенти

Іноагент – іноземний агент. Цей статус у Росії надають особам, які отримують іноземну підтримку чи перебувають під іноземним впливом.

Люди зі статусом іноагенту з погляду влади РФ, це особи, які беруть участь у політичній діяльності, розповсюджують відомості як засіб масової інформації або збирають військово-технічні відомості.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, РФ іноагентами почали називати практично всіх, хто виступив проти вторгнення, проти війни, критикує владу Путіна і пише в ЗМІ правду про злочини росіян.