Стали відомі зарплати працівників Укрзалізниці: не захмарні цифри

Співробітник Укрзалізниці (фото: РБК-Україна)

В Укрзалізниці вирішили розкрити зарплати співробітників залізниці за найпопулярнішими напрямками. Так, за даними компанії, середньомісячна заробітна плата серед робочих професій Укрзалізниці склала станом на листопад 2020 року 11 681 гривню. Про це йдеться на сайті Центру транспортних стратегій.

Середні розміри зарплат наступні:

машиніст локомотива – 19 318 гривень;

помічник машиніста – 13 603 гривень;

монтери колії на поточному утриманні залізничних шляхів – 12 011 гривень;

дорожні майстри – 16 303 гривень;

мостові та тунельні майстри – 17 612 гривень;

електромонтери тягових підстанцій – 10 098 гривень.

Варто відзначити, що в березні 2020 року середній розмір заробітної плати по цих позиціях був приблизно на такому ж рівні. Показник склав тоді 11 660 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1,084 трильйона гривень, що на 6,9% (на 70 млн гривень) більше, ніж у 2020 році. Документом встановлюється у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні. Також стало відомо, як зміниться мінімальна заробітна плата.

Як раніше повідомляв голова правління "Укрзалізниці", компанія працює над формулою економічно обґрунтованих тарифів на вантажні перевезення і запропонує свої напрацювання вантажовідправникам.