На краю світу: українська експедиція вперше йде на штурм найвищої гори Антарктиди

Вперше експедиція українських альпіністів вирушила на штурм найвищої точки Антарктиди - масива Вінсон. В експедиції беруть участь лише дві дівчини - обидві з Дніпра: Марина Філатова та Ірина Караган.

Висота масиву 4892 метри над рівнем моря. До складу експедиції увійшли 10 українських альпіністів із Харкова, Києва, Львова та Луганської області. Раніше за всю історію на вершині Вінсон побувало лише 7 українців.

Вершина гори Вінсон стала популярною серед альпіністів-аматорів, бо входить до програми "7 вершин". Вона передбачає сходження на найвищі вершини всіх континентів світу. Наразі лише троє українців виконали цю програму, але всі учасники нинішньої експедиції прагнуть цієї мети.

Перша точка маршруту української експедиції - Чилі. Багатогодинний трансатлантичний рейс, зміна часових поясів та акліматизація - не всі складнощі, через які їм довелося вже пройти. Щоб потрапити до Чилі, потрібно було за 45 днів подати всі документи, зокрема паспорти вакцинації. Але й це не все: альпіністи проходили триденний карантин із щоденним здаванням ПЛР-тестів.

"Ми всі були поглинені великою рутиною: здавали ПЛР-тести, перевіряли обладнання, оформляли документи, робили останні покупки перед тим як відлетіти з Великої землі. Є різниця в часі, тому була втома від зміни годинникових поясів. Але в цілому, звичайно, все з великим захопленням чекаємо на зустріч з Білим контентом і горою", - розповідає учасниця першої української експедиції альпіністів до Антарктиди Марина Філатова.

У саму Антарктиду можна потрапити двома способами. Перший - на кораблі з Австралії або Південної Америки. У такому разі вас висадять на узбережжя, де можна буде погуляти кілька годин, подивитися на пінгвінів, і корабель відвезе вас назад. Якщо ж ваша мета - гора Вінсон, доведеться п'ять годин летіти літаком.

Після прибуття на континент альпіністів чекає 12-денне сходження. На маленькому літаку вони долетять до базового табору біля підніжжя гори, де пройдуть акліматизацію. Потім на них чекають ще два табори.

Альпіністи рухатимуться у зв'язках по льодовиках в умовах екстремальної температури. І хоча в Антарктиді зараз літо, температура може опускатися до мінус 50, а то й мінус 60 градусів за Цельсієм. При цьому жодного зв'язку, крім супутникового, у альпіністів не буде.

Але є речі, які альпіністи беруть із собою, навіть попри важкі умови сходження.

"Справді, через те, що багато важливого вантажу доводиться переносити на собі, нічого зайвого ніколи жоден альпініст із собою не візьме. Спогади про будинок, про своїх рідних я зберігаю в серці та в пам'яті. Але два предмети, які завжди зі мною: прапор України, який побував на всіх вершинах, де я була, і прапор мого бігового клубу Start Dnipro... Я думаю, що ніде більше немає такого бігового клубу. Як я називаю - у нас найвищий гірський біговий клуб. Сподіваюся, що обидва ці прапори побувають зі мною на вершині гори Вінсон в Антарктиді", - розповідає Марина Філатова.

До такого складного та екстремального сходження альпіністи готувалися за індивідуальними програмами - кожен, виходячи зі своєї фізичної форми та стану здоров'я.

Основа успішного сходження, як каже Марина Філатова, - витривалість:

"Ця експедиція для мене вже 13-та. В основі фізичної підготовки будь-якої людини, яка ходить у гори, особливо у високі гори - витривалість. Натренувати її можна бігом, який я дуже люблю. Тому я не можу сказати, що якось особливо підготовляю свою витривалість до якоїсь гори. Біг - це моя щоденна рутина, я бігаю багато, довгі дистанції. Звісно, ​​потрібно мати загальний рівень фізичної підготовки та здоров'я. Ті ж екстремальні температури - потрібно розуміти, що це буде так, мати необхідне екіпірування. Тоді все буде добре".