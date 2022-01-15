Українська експедиція з Дніпра зійшла на найвищу точку в Антарктиді

Перша українська експедиція підкорює Антарктиду і зійшла на найвищу точку - вершина гори Вінсон. До складу групи увійшли дніпрянки Марина Філатова та Ірина Караган.

Повідомляється, що експедиція на Вінсон зійшла на вершину 14 січня в повному складі. Погода була вітряна, всі інші групи розвернулися і пішли назад, але українці вирішили спробувати здійснити сходження і все вийшло.

Зараз група знаходиться в штурмовому таборі, там сильний вітер. Готуються зробити перехід вниз.

Нагадаємо, вершина гори Вінсон стала популярною серед альпіністів-любителів, тому що входить в програму "7 вершин". Вона передбачає сходження на найвищі вершини всіх континентів світу.