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Стали відомі подробиці концерту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Олімпійському": грандіозне світлове шоу

STYLERЖиття    21.02.2020 - 14:08
Стали відомі подробиці концерту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Олімпійському": грандіозне світлове шоу
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зіграють у Києві 24 серпня (фото: прес-служба групи)

Режисер великого концерту популярної рок-групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ повідав деталі шоу 24 серпня

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ привітають українців великим концертом в День Незалежності. Популярна рок-група виступить з грандіозним шоу 24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Не так давно стало відомо, що режисером-постановником святкового концерту стане відомий Герман Ненов, який має досвід роботи з такими українськими зірками, як Настя Каменських, DZIDZIO, Время и Стекло та іншими. Герман зізнається, що прийдешні шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для нього - величезний експеримент.

"В основному я працював із поп-дівами української сцени, чоловічий рок-гурт - це для мене, в принципі, виклик. Також шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ стане моїм першим досвідом роботи на стадіоні. Технологічно "Олімпійський" - один із найскладніших майданчиків в Україні. І при постановці київського шоу треба буде врахувати багато фактів. Лише одиниці режисерів-постановників в нашій країні мали можливість попрацювати на такому майданчику. Це дуже велика відповідальність для мене. Зробити шоу на "Олімпійському" завжди було моєю мрією і я дуже радий, що вона збувається саме напередодні п'ятиріччя моєї роботи у великому шоу-бізнесі", - розповів Ненов.

Стали відомі подробиці концерту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на &quot;Олімпійському&quot;: грандіозне світлове шоу

Герман Ненов (фото: прес-служба режисера)

За словами режисера, сцена, яку змонтують на стадіоні, буде складатися з шести сценічних майданчиків. Кожна з них буде мати свою сценічну фішку і стане яскравим елементом шоу. Герман обіцяє, що глядачі побачать грандіозне світлове шоу та неймовірної краси віджеїнг.

Відомо також, що на "Олімпійський" привезуть більше шести сотень квадратних метрів світлодіодних екранів. У шоу будуть задіяні новітні графічні технології. Комп'ютерна графіка для цього проекту вже знаходиться в процесі своєї розробки і він буде тривати не менше півроку. Віджеінг буде поєднуватися із онлайн-трансляціями артистів на великі екрани. Всі декорації для шоу будуть індивідуально створюватися провідними українськими фахівцями. Сценічне обладнання важитиме майже сто тонн, а звукове за своїми обсягами практично буде відповідати тому, що його використовував на своєму концерті гурт KISS.

"Шоу відбудеться в ключовий день для всіх жителів нашої країни - 24 серпня, в День Незалежності. У день, який об'єднує кожного з нас в єдиній ціле. Розробляючи це шоу, я, звичайно, аналізував найактуальніші тренди і переглядав виступи західних топ-артистів. Але в першу чергу надихався саме творчістю групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ і тим гаслом, яке вони в ній несуть. По своїй драматургії це шоу стане маніфестом про призначення кожної людини. Про сенси, що важливі не тільки для кожного з нас, але і для всієї країни в цілому", - ділиться Герман.

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