Стали известны подробности концерта БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на "Олимпийском": грандиозное световое шоу

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ сыграют в Киеве 24 августа (фото: пресс-служба группы)

Режиссер большого концерта популярной рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поведал детали шоу 24 августа

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поздравят украинцев большим концертом в День Независимости. Популярная рок-группа выступит с грандиозным шоу 24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Не так давно стало известно, что режиссером-постановщиком праздничного концерта станет небезызвестный Герман Ненов, который имеет опыт работы с такими украинскими звездами, как Настя Каменских, DZIDZIO, Время и Стекло и другими. Герман признается, что грядущие шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ для него - огромнейший эксперимент.

"В основном я работал с поп-дивами украинской сцены, мужская рок-группа - это для меня, в принципе, вызов. Также шоу для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ станут моим первым опытом работы на стадионе. Технологически "Олимпийский" - одна из самых сложных площадок в Украине. И при постановке киевского шоу надо будет учесть многое количество фактов. Лишь единицы режиссеров-постановщиков в нашей стране имели возможность поработать на такой площадке. И это очень большая ответственность для меня. Сделать шоу на "Олимпийском" всегда было моей мечтой и я очень рад, что она сбывается именно в канун пятилетия моей работы в большом шоу-бизнесе", - рассказал Ненов.

Герман Ненов (фото: пресс-служба режиссера)

По словам режиссера, сцена, которую смонтируют на стадионе, будет состоять из шести сценических площадок. Каждая из них будет иметь свою сценическую фишку и станет ярким элементом шоу. Герман обещает, что зрители увидят грандиозное световое шоу и невероятной красоты виджеинг.

Известно также, что на "Олимпийский" привезут более шести сотен квадратных метров светодиодных экранов. В шоу будут задействованы новейшие графические технологии. Компьютерная графика для этого проекта уже находится в процессе своей разработки и он будет длиться не менее полугода. Виджеинг будет совмещаться с онлайн-трансляциями артистов на большие экраны. Все декорации для шоу будут индивидуально изготавливаться ведущими украинскими специалистами. Сценическое оборудование весит почти сто тонн, а звуковое по своим объемам практически будет соответствовать тому, что его использовала на своем концерте группа KISS.

"Шоу состоится в ключевой день для всех жителей нашей страны - 24 августа, в День Независимости. В день, который объединяет каждого из нас в единой целое. Разрабатывая это шоу, я, конечно, анализировал самые актуальные тренды и пересматривал выступления западных топ-артистов. Но в первую очередь вдохновлялся именно творчеством группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и тем посылом, который они в нем несут. По своей драматургии это шоу станет манифестом о предназначении каждого человека. О смыслах, что важны не только для каждого из нас, но и для всей страны в целом", - делится Герман.

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