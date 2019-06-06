Мене не зіпсував шоу-бізнес: 5 головних істин режисера Германа Ненова

Герман Ненов (фото: прес-служба режисера)

Український режисер Герман Ненов розповів про свої головні здобутки

7 червня відомий український режисер-постановник Герман Ненов відсвяткує свій ювілей - йому виповниться 30 років. До цього віку він домігся чималого. Спеціально для Styler Герман розповів про п'ять досягнень, якими він пишається найбільше.

Мене не зіпсував шоу-бізнес

Я не женуся за грошима, і сам вибираю ті проекти, з якими хочу працювати. Завжди залишаюся щирим і ніколи не лицемерю. Якщо не можу сказати правду - краще промовчу. Але не буду брехати. Ціную своїх людей, які зі мною поруч і не намагаюся постійно змінювати команду. Можу працювати цілодобово - без жартів траплялося, що протягом тижня спав по дві-три години щодня. При цьому не вживаю наркотики (сміється)!

Герман Ненов (фото: прес-служба режисера)

Я зробив дуже масштабне і круте шоу, яке вважаю кращим шоу 2018 року - "Королева Ночі" для Олі Полякової

У цілому за свою кар'єру я зробив чотири масштабних повноцінних шоу - два для Євгенія Хмари і два для Олі. Попереднє шоу Олі увійшло у Книгу рекордів України. Я спробував себе практично у всіх жанрах режисури, що мені цікаві. Працював практично з усіма артистами, з якими хотів і ставив собі це за мету. Спробував себе як кліпмейкер.

Я працював з українською адаптацією культового проекту The Brain - шоу "Дивовижні люди" на каналі "Україна"

"Дивовижні люди" - одне з найдорожчих і масштабних телешоу за всю історію українського телебачення. І мені було дуже приємно, що команда творців довірила мені його і, головне - залишилася задоволена результатом.

Герман Ненов (фото: прес-служба режисера)

Свого часу я пізнав справжнє кохання

З усіма плюсами і мінусами цього почуття. Тут і хімія, і шалена ейфорія, і розчарування, і страждання. Бувало і боляче, але я як ніколи почував себе живим і справжнім. Живу - не існую. І дихаю не дарма. Зрозумів, що готовий до дітей. У найближчі п'ять років планую завести.

Герман Ненов (фото: прес-служба режисера)

Я випустив пісню

Зробив кавер на дуже важливий для мене трек Елки "Сумую", замиксований з віршами Ах Астахової. Я і до цього співав, записував і кавери, і авторські пісні, але не показував нікому, крім самих близьких. А тут ризикнув - і навіть виклав у соціальні мережі. Я, чесно кажучи, не очікував стільки захоплених відгуків. Кілька артистів, з якими я працював, - люди, що збирають Палаци Спорту та стадіони - сказали, що дуже навіть непогано і я - молодець. Досі не можу прийти в себе...

Герман Ненов (German Nenov) - "Сумую" (Елка Cover)

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