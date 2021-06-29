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Помер режисер кліпів співачки МакSим: названо причину смерті (фото)

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Вівторок 29 червня 2021 20:50
Помер режисер кліпів співачки МакSим: названо причину смерті (фото) Колаж РБК-Україна: помер режисер Вадим Шатров
Автор: Тетяна Самарук

Помер 45-річний режисер кліпів співачки МакSим Вадим Шатров. Причина смерті – коронавірус.

Про трагедію повідомила дружина режисера Жанна Карабалаєва на своїй сторінці в Facebook.

Так, помер режисер сьогодні, 29 червня. Відомо, що днями Шатров активно ділився подробицями свого стану в соціальних мережах. Він писав, що дуже погано почувається і змушений дихати через кисневу маску.

Дружина розповіла, що у Шатрова легені були уражені на 55%.

"Сьогодні під ранок помер мій чоловік Вадим. Друзі, я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації. Ковід прийшов у мою сім'ю і забрав у нас із Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації", – написала Карабалаєва.

Помер режисер кліпів співачки МакSим: названо причину смерті (фото)Помер режисер кліпів співачки МакSим: названо причину смерті (фото)

Фото: Вадим Шатров помер від коронавірусу (facebook.com/vadim.shatrov)

Про захворювання на коронавірус режисер повідомив 22 червня.

"Панове, поспішаю повідомити, що перебуваю зараз на самій передовій боротьби між життям і смертю, без більшої частини легенів і в цілому в придавленому стані" - написав режисер.

Як відомо, Вадим Шатров народився 5 березня 1976 року. Режисер співпрацював із багатьма зірками російського шоу-бізнесу, остання його робота – кліп для співачки МакSим "Спасибо".

Раніше ми повідомляли, що російська співачка МакSим вже декілька днів перебуває у штучній комі та підключена до апарату ШВЛ. Співачка все ще перебуває у тяжкому стані.

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