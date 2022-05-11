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Штурм "Азовсталі". Російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів

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Маріуполь, Середа 11 травня 2022 12:37
Штурм "Азовсталі". Російські окупанти за добу здійснили 38 авіанальотів Фото: окупанти продовжують штурм "Азовсталі" у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора, 10 травня, продовжували штурм "Азовсталі" у блокадному Маріуполі. За минулу добу окупанти здійснили 38 авіанальотів на територію комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полк "Азов".

Зазначається, що російська армія застосовувала ствольну артилерію, танки й інше озброєння. Обстріли не припинялися весь день. Крім того, окупанти намагалися штурмувати металургійний комбінат за підтримки піхоти.

"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Нацгвардії повідомили, що влада намагається звільнити захисників з "Азовсталі" за допомогою процедури "екстракшн", залучивши третю сторону.

Варто зазначити, що зараз на "Азовсталі" перебувають більше тисячі українських військових, багато з них поранені.

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Азовсталь Маріуполь Війна Росії проти України
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