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"Укрпошта" підвищила тарифи

Новини » Економіка     01.01.2020 - 11:05
"Укрпошта" підвищила тарифи
Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Тарифи монополіста зросли з 1 січня 2020 року

Тарифи АТ "Укрпошта" на поштові відправлення по Україні з 1 січня 2020 року зросли на 10-12,5%. Відповідне рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Згідно з рішенням, тарифи на пріоритетні відправлення зростуть на 10%, на непріоритетні - на 12,5%.

Граничні тарифи на листи, поштові картки без ПДВ, грн з 1 січня 2020 року

&quot;Укрпошта&quot; підвищила тарифи

Граничні тарифи на бандеролі без ПДВ, грн з 1 січня 2020 року

&quot;Укрпошта&quot; підвищила тарифиКрім того, збільшені тарифи за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу з 7 грн до 8 грн (без ПДВ).

Нагадаємо, 3 вересня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) ухвалила рішення затвердити граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку на період з 1 січня 2020 року. За даними відомства, це рішення буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

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