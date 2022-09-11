Косметичний недолік чи бомба сповільненої дії? Чим насправді загрожує варикоз

Чому виникає варикоз?

Найчастіше варикоз виникає на ногах. Пов'язано це з тим, що кров по венах ніг рухається знизу вверх, долаючи силу тяжіння. Усередині вен існує система клапанів, що допомагає кров’яному руслу рухатись до серця й не повертатися "назад", викликаючи розтягнення або скручування вен.

Якщо система венозних клапанів пошкоджується, венозні стінки стоншуються - тоді відбувається розвиток варикозної хвороби.

Важливо! Варикозне розширення може бути не лише вен нижніх кінцівок, а й будь-яких вен, навіть сім'яного канатика (варикоцелле) чи вен малого тазу.

Причини захворювання:

спадковий фактор (будова стінки судин),

вагітність - не у всіх виникає варикоз, але зміна гормонального фону та зниження тонусу судин можуть сприяти появі варикозу,

спортивні перенавантаження - надмірні фізичні навантаження особливо на нижні кінцівки, можуть підвищити тиск у венах,

"сидяча робота" - офісні працівники, вчителі у зоні ризику розвитку варикозу через тривале стояння чи сидіння,

ожиріння,

менопауза,

тривале носіння взуття на високих підборах, та тісного взуття чи одягу.

Фото: Здорові судини і варикоз (instagram.com/viktoriia_piets)

Чим небезпечний варикоз?

Варикоз небезпечний через утворенням тромбів.

"Через порушення відтоку крові внаслідок застою крові, стоншення стінки та пошкодження клапанів можливе утворення тромбів. Тромби можуть відірватися і з течією крові потрапити у легеневу артерію - будемо мати тромбоемболію та можливу смерть", - попередила медик.

Або ж тромб "обтурує" просвіт судини і наслідок - ішемія кінцівки, некроз та ампутація.

Симптоми варикозу:

важкість,

відчуття втомленості ніг,

видимі судинні зірочки,

збільшення вен,

вузлики на венах,

похолодання кінцівок,

біль.

Профілактика хвороби

Робіть перерву при тривалому сидінні.

Носіть зручне взуття.

Мінімум 10000 кроків щодня.

Вживайте достатню кількість води.

Робіть контрастний душ.

Звертайтеся до флеболога за потреби.

Як лікувати варикозне розширення вен?

Лікар рекомендує звертатися до флеболога для призначення відповідного лікування (зазвичай хірургічного), не займатися самолікуванням і не запускати хворобу.