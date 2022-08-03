У США школярі зібрали гроші на модульні будинки для українців, і приїхали в Макарів для установки

Підлітки у віці 13-17 років - Лендон і Джейден Мерфі, Лаклан Хаак і Чейз Міллер - вирішили в рідному місті зайнятися збором коштів для допомоги українцям.

Хлопці встановлювали тематичні стенди біля магазинів, запрошували місцевий бізнес пожертвувати гроші на добру справу, ходили по сусідах і знайомих, розповідали людям про те, що відбувається в Україні, про опір російським окупантам, про зруйновані снарядами загарбників будинки, показували фото і відео наслідків інтервенції.

Чотири підлітки в США зібрали гроші на модульні будинки для українців (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

Їхнє повідомлення громаді під час своїх новинних інтерв'ю було таке: "Не обов'язково мати багато грошей, щоб щось змінити. Якщо ви готові пожертвувати свій час - цього більш ніж достатньо, щоб змінити чиєсь життя на краще".

Жителі Макарова, які через російських окупантів залишилися без житла, отримують від школярів з США модульні будиночки (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

І ось школярі зібрали суму, достатню на покупку трьох модульних будинків, але зупинятися на цьому не збираються.

Американські підлітки також особисто приїхали в Макарів Київської області, щоб своїми руками допомагати у зведенні будівель, які подарували одній з сімей, яка втратила житло під час ворожого бомбардування.

Відео: американські підлітки, які зібрали гроші на покупку модульних будинків, приїхали в Макарів

3 серпня ключі від одного з таких зібраних і вже готових до заселення та проживання будиночків вручили Валерію та його родині. У будівлі - 2 кімнати, є кухня з холодильником, електроплитою і мийкою, хол, у санвузлі встановлена душова і пральна машина.

Ось як виглядає перший модульний будинок від американських школярів (фото: скріншот)

"Це був дивовижний день, наповнений сльозами радості. І спогади, які ми будемо плекати вічно", - кажуть благодійники.

Чотири підлітки з США допомагають жителям Макарова під Києвом отримати нове житло (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

Школярі зі США допомагали зводити модульний будиночок для сім'ї з Макарова (фото: скріншот)