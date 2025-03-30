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Украинские фамилии, которые указывают на связь ваших предков с природой: какие из них существуют до сих пор?

Воскресенье 30 марта 2025 08:00
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Украинские фамилии, которые указывают на связь ваших предков с природой: какие из них существуют до сих пор? Какие украинские фамилии указывают на связь ваших предков с природой (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские фамилии могут рассказать больше, чем кажется на первый взгляд. Среди них есть немало тех, что происходят от названий деревьев, животных, рек и даже типов местности, отражая тесную связь наших предков с природой.

Какие украинские фамилии говорят, что ваши предки были тесно связаны с природой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько "Сучасні українські прізвища".

Украинские фамилии часто отражают занятия, образ жизни и даже природное окружение наших предков. Многие родовые имена имеют тесную связь с природой, особенно с лесным хозяйством, охотой и рыболовством.

Лес и его охранники

По словам Редько, значительная часть фамилий происходит от названий профессий, связанных с уходом за лесами и их охраной. В прошлом лес имел большое хозяйственное значение, а потому существовала целая система лесной службы. Это нашло отражение в таких фамилиях, как:

  • Лісний
  • Гайовий
  • Лісник
  • Лісовий
  • Лісничий
  • Лісняк
  • Лісовський
  • Лісняченко

Некоторые из них образовались от общих названий, в частности от слов "лісник" и "ліс".

Охотничьи фамилии

Охота играла важную роль в жизни украинцев, однако современных фамилий, прямо указывающих на этот вид деятельности, осталось немного. Исследователь выделяет такие родовые имена, связанные с охотой:

  • Стрілець (а також похідні Стрільців, Стрільчук, Стрільченко, Стріленко, Стрілецький)
  • Пташник
  • Охотник
  • Лисобій
  • Бобровник
  • Щебивовк
  • Сцібівовк
  • Убийвовк

Интересно, что по мнению исследователя, некоторые из этих фамилий, в частности "Щебивовк" и "Сцібівовк", имеют польские корни. Они образовались от сочетания слова "вовк" с польскими словами, означающими преследовать, гнать или уничтожать. Другие могли возникнуть как шуточные прозвища охотников на волков.

Фамилии рыбаков

Рыболовство также было неотъемлемой частью жизни наших предков, и это нашло отражение в фамилиях, которые сохранились по сей день. Среди самых распространенных:

  • Рибалка
  • Рибак
  • Рибалко
  • Рибачук
  • Рибачок
  • Рибалченко
  • Рибка
  • Рибаченко
  • Рибарчук
  • Рибарук

Такие фамилии четко указывают на занятие предков или их причастность к рыбацкой общине. Большинство из них сохранилось до сих пор.

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