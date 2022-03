Як допомогти українській армії з купівлею озброєння: реквізити

Так, оприлюднено реквізити для збору коштів на закупівлю озброєння.

Річ у тому, що право купувати зброю є тільки в ДК "Укрспецекспорт" – профільного підприємства "Укроборонпрому".

Реквізити, куди можна переказати кошти:

Для внесків фізичними особами:

Отримувач: ДК Укрспецекспорт

ЄДРПОУ: 21655998

IBAN: UA023223130000002600101286329

Призначення: внесок

Для внесків юридичними особами:

BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"

BENEFICIARY’S COUNTRY: UKRAINE

BENEFICIARY’S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119

IBAN: UA023223130000002600101286329

BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"

SWIFT: EXBSUAUXXXX