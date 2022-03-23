Офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу
Фото: Офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу (president.gov.ua)
Офіс президента України отримує безліч звернень від тих, хто хоче допомогти Україні гуманітарними вантажами. Щоб максимально спростити цей процес, в ОП підготували спеціальну платформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.
"На Help.gov.ua можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз", - зазначив Тимошенко.
Він також повідомив, що лише за п’ятнадцять днів березня в Україну надійшло з інших країн 102 038 тонн гуманітарної допомоги.
Заступник керівника ОП також залишив посилання на сторінку платформи у Facebook.
"Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Працюємо разом на перемогу", - резюмував він.