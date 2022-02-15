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Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити, а що строго заборонено у велике свято

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Вівторок 15 лютого 2022 05:35
Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити, а що строго заборонено у велике свято Фото: важливі традиції Стрітення (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

15 лютого в церковному православному календарі особлива дата - Стрітення Господнє. Велике свято символізує зустріч Сина Божого з людством, яка сталася через сорок днів після Різдва. У народі цей день здавна символізує зустріч зими з весною, називали його також Громницею.

Що строго заборонено робити в цей день, важливі прикмети, традиції, обряди і хто іменинник - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що символізує свято

Стрітення Господнє - одне з великих двунадесятих свят, тобто найважливіших після Великодня.

Означає воно "зустріч". У цей день немовлям Ісуса Христа принесли в Єрусалимський храм, де його зустрів старець Симеон Богоприймець. Йому було передбачено, що він не помре, поки не побачить Спасителя.

Святий пізнавши згори, що це немовля - обітований Месія, і що його мати - Свята Діва, з благоговінням і радістю прийняв в обійми. Ця подія описана в Євангелії від Луки.

Важливі традиції Стрітення

У народі день здавна називають Громницею. 15 лютого - свого роду межа між зимою і весною. Раніше вірили, що це єдиний зимовий день, в який може трапитися гроза.

Люди раніше перевіряли насіння до посіву в цей день, вираховували кількість сіна, соломи, хліба і кормів.

На кухні пеклися млинці, які символізували саме сонце, закликаючи його таким чином повертатися.

У цей день святили в церкві воду і свічки, які були покликані захистити будинок від удару блискавки. А стрітенську воду використовували в цілющих цілях.

Прикмети 15 лютого

  • Випав сніг - весна буде холодною.
  • Вранці сніг - урожай ранніх злакових, ввечері - пізніх, а вранці - урожай пшениці.
  • Тепло, але з дахів не капає - до ранньої і сухої весни.
  • Не видно сонця - до морозів.
  • Холодно - скоро прийде тепло, а сонячно і тепло - до теплої весни.

Що строго заборонено в цей день

  • Шити, прибирати, прати.
  • Займатися важкою фізичною працею, наприклад будівництвом, ремонтом, перестановкою.
  • Їхати далеко з дому, переїжджати.
  • Ворожити, проводити різні магічні ритуали.
  • Конфліктувати, сваритися, лаятися.
  • Зловживати алкоголем.
  • Класти гроші на кухонний стіл.

Також не можна виливати набрану у водоймі або просто запасену в ємності воду в раковину або унітаз. Вважається, що в цей день вода має особливу цілющу силу, таку ж, як і на Водохреща.

Іменини у цей день святкують чоловіки на ім'я Василь.

Раніше ми писали також про найсуворіші заборони на Стрітення Господнє.

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