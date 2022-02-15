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Сретение Господне: что обязательно нужно сделать, а что строго запрещено в великий праздник

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Вторник 15 февраля 2022 05:35
Сретение Господне: что обязательно нужно сделать, а что строго запрещено в великий праздник Фото: Важные традиции Сретения (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

15 февраля в церковном православном календаре особенная дата - Сретение Господне. Великий праздник символизирует встречу Сына Божия с человечеством, которая произошла через сорок дней после Рождества. В народе этот день издавна символизирует встречу зимы с весной, называли его также Громницей.

Что строго запрещено делать в этот день, важные приметы, традиции, обряды и кто именинник - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что символизирует праздник

Сретение Господне - один из великих двунадесятых праздников, то есть важнейших после Пасхи.

Означает оно "встречу". В этот день младенца Иисуса Христа принесли в Иерусалимский храм, где его встретил старец Симеон Богоприемец. Ему было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя.

Святой познав свыше, что этот младенец - обетованный Мессия, и что его мать - Святая Дева, с благоговением и радостью принял в объятия. Это событие описано в Евангелии от Луки.

Важные традиции Сретения

В народе день издавна называют Громницей. 15 февраля - своего рода грань между зимой и весной. Раньше верили, что это единственный зимний день, в который может случиться гроза.

Люди раньше проверяли семена к посеву в этот день, высчитывали количество сена, соломы, хлеба и кормов.

На кухне пеклись блины, которые символизировали само солнце, призывая его таким образом возвращаться.

В этот день святили в церкви воду и свечи, которые были призваны защитить дом от удара молнии. А сретенскую воду использовали в целительных целях.

Приметы 15 февраля

  • Выпал снег - весна будет холодной.
  • Утром снег - урожай ранних злаковых, вечером - поздних, а капель означала урожай пшеницы.
  • Тепло, но с крыш не капает - к ранней и сухой весне.
  • Не видно солнца - к морозам.
  • Холодно - скоро придет тепло, а солнечно и тепло - к теплой весне.

Что строго запрещено в этот день

  • Шить, убирать, стирать.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом, к примеру стройкой, ремонтом, перестановкой.
  • Уезжать далеко из дому, переезжать.
  • Гадать, проводить различные магические ритуалы.
  • Конфликтовать, ссориться, ругаться.
  • Злоупотреблять алкоголем.
  • Класть деньги на кухонный стол.

Также нельзя выливать набранную в водоеме или просто запасенную в емкости воду в раковину или унитаз. Считается, что в этот день вода имеет особую целебную силу, такую же, как и на Крещение.

Именины в этот день празднуют мужчины по имени Василий.

Ранее мы писали также про самые строгие запреты на Сретение Господне.

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Сретение Господне
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