Стрітення Господнє: що обов'язково потрібно зробити

Стрітення Господнє є великим православним святом, яке належить до числа дванадесятих і відзначається 15 лютого - але у день напередодні віруючі зустрічають Передсвято.

Сьогодні християни східного обряду починають всеношну. У церквах готуються до урочистих літургій та богослужінь на Стрітення.

Також важливою особливістю для великого свята є традиція запалювати свічки, які спеціально зберігають протягом року і запалюють під час домашньої молитви.

Яку молитву потрібно прочитати в день предпразднства Стрітення

Тропар предсвята

Небесний лик Небесних Ангел,/ припав на землю, пришедше дивиться яко Немовля,/ носима до храму, Першорождена всієї тварі від Матері Неіскусомужнія,// предсвято убо з нами співають пісню, радіючи.

Саме слово "стрітення" в перекладі означає "зустріч". Примітно, що якщо у християнській релігії йдеться про зустрічі в особі старця Симеона з Богом - праведник побачив немовля Ісуса Христа, то в народі свято Стрітення Господнє завжди вважалося днем зустрічі зими і весни. До речі, повір'я свідчать, що на Стрітення погодні прикмети вважаються найбільш точними.

Додамо, що на столі на Предсвто Стрітення Господнього на столах можуть бути м'ясні страви - в православному календарі день відзначений як Загальниця (всеїдна).

Так, у віруючих перед початком Великого посту - відразу після Масниці в останню неділю зими - поки немає обмежень у стравах.

Ще одна традиція - освячувати на Стрітення воду, яка може врятувати від будь-яких хвороб і відвести пристріт. Вірять, що для "більшого ефекту" православним слід влаштувати всеношну прямо зі своєю водою, запасеною заздалегідь.