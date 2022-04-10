Як чоловіки тікають від мобілізації, і що з ними роблять по поверненню в Україну

Зараз в Україні стартувала третя хвиля мобілізації. Багато військовозобов'язаних чоловіків всіма силами намагаються "відкосити" від служби і намагаються покинути країну.

У нашому матеріалі читайте, що буде з "ухилянтами" по їх поверненню додому - в Україну.

Шахраї заробляють на "ухильників"

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на кордоні України затримали майже 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Частина з них, в надії обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть гроші і зникають.

Підкуп прикордонників

У ДПСУ повідомили, що деякі військовозобов'язані намагаються підкупити прикордонників.

Так, наприклад, частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі або дітям інвалідність. Також називають померлими живих дружин або дописують кількість дітей.

У прикордонній службі додають, що також військовозобов'язані чоловіки намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників. А ті своєю чергою абсолютно плювати на безпеку тих, кого вони проводять з собою.

Що світить ухильникам після повернення додому

Як правило, ухилянти несуть відповідальність згідно з пунктом 1 статті 204 кодексу України Про адміністративні правопорушення (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України).

За підробку документів або підкуп державних службовців порушники нестимуть вже кримінальну відповідальність (ст. 358 та ст. 369 ККУ відповідно).

До речі, всі українці, які залишали країну після 22 лютого, зафіксовані.

На зворотному шляху вони повинні будуть пояснити, через який саме пункт вони покинули Україну і на підставі яких саме нормативно-правових документів.

Кожен, хто поїхав у "відрядження", повинен показати спеціальний документ, виданий прикордонниками. Про це повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов.

Що пропонують народні депутати

У Верховній Раді 17 березня був зареєстрований проект Закону Про внесення змін до Кримінального кодексу України Про відповідальність за незаконний перетин державного кордону України. Автором законопроекту став депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Згідно з ним, військовозобов'язаним чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого, може загрожувати від п'яти до десяти років в'язниці. Верховна Рада має розглянути цей проект.

У новому законопроекті № 7205 народні депутати пропонують посилити покарання для ухильників, які тікають від мобілізації за кордон. Зокрема, народні депутати пропонують таких громадян позбавляти громадянства.

Також під час воєнного стану пропонується позбавляти громадянства тих, хто виїхав до країни, яка здійснює військову агресію проти України. А ще військовозобов'язаних, які виїхали за межі країни і не повернулися протягом 30 днів (крім відряджень з метою виконання функцій/завдань від центральних органів влади).

Позбавити громадянства можуть і тих, хто через релігійні або інші переконання відмовилися письмово від призову на військову службу.