Порівняйте самі: в мережі показали фото з Кирилівки і Ялти

У мережі порівняли кількість відпочиваючих в Кирилівці і Криму, який окупований Росією. На пляжах Кирилівки, судячи по знімках, ніде яблуку впасти, а на фотографіях з Ялти можна спостерігати кілька людей біля моря.

Фото з Кирилівки з'явилися на сайті "РІА Мелітополь".

Фото: Пляжі Кирилівки (ria-m.tv)

Блогер RoksolanaToday&Крым25% опублікував фотографії з анексованого півострова. Там зараз бушує негода, туристів на пляжах майже немає.

"Це 4 серпня так було в Ялті. Високий сезон тут мчав", - підписав блогер фото.

Фото: Окупована Ялта (RoksolanaToday&Крым25% )

Як ми раніше писали, в місті Судак, в окупованому Криму, в п'ятницю, 9 серпня, підняли прапор України. Як розповів радник голови Херсонської обласної державної адміністрації Роман Ковальов на своїй сторінці в Facebook, прапор подняли в знак пам'яті про загиблих морських пехотинців.

Також ми повідомляли, що в окупованому Криму знову почалися масштабні перебої з електрикою. Як повідомляють місцеві жителі, в Євпаторії місцями світло вимкнули зовсім, а в деяких районах включають ненадовго, а потім знову вимикають.