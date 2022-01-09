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Спливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одяг

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Неділя 09 січня 2022 11:26
Спливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одяг Фото: спливли заборонені фото часів СРСР (mirovich.media)
Автор: Світлана Мащенко

Часи СРСР у багатьох асоціюються з тотальним дефіцитом, чергами, майже порожніми полицями, які немов Цербери охороняли злі радянські продавщиці. Особливо брак елементарних благ можна було відчути напередодні свят, коли інгредієнти для того ж новорічного столу доводилося буквально добувати мало не за кілька місяців.

Кадрами поділився відомий блогер Максим Мирович.

За словами блогера, радянська "планова" торгівля не могла забезпечити населення необхідною кількістю навіть простих продуктів.

Тому не факт, що відстоявши в черзі ви отримаєте товар на руки. Часто він міг закінчиться перед самим носом, і тоді ви йшли з магазину з порожніми руками.

Черги були буквально за всім - тортами, фруктами, ковбасою, зеленим горошком. Не виняток - непродовольчі товари - взуття, одяг, і так далі.

Крім черг в магазинах, пише Мирович, ще могли бути черги і на вулиці, найчастіше за якимись фруктами. Взагалі мати на святковому столі якісь фрукти вважалося рідкісною удачею.

"Постійно стояли в черзі за сирокопченою ковбасою, званою "сервелат" - радянська сирокопчена ковбаса пахла залізничними шпалами і продавалася ненарізаною, цілими "палицями"... Удачею вважалося урвати 2-3 палиці ковбаси - в цьому випадку 1-2 палиці можна було віднести кому-небудь в подарунок або виміняти на щось інше дефіцитне", - пише Мирович.

Наприклад, на фото нижче жінки в черзі б'ються за торти в коробках.

Спливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одяг

Фото: жінки б'ються за їжу (mirovich.media)

Дивіться нижче добірку знімків, що показують убогість побуту при совку.

Спливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одягСпливли заборонені фото часів СРСР, на яких люди б'ються за їжу та одяг

Фото: mirovich.media

Раніше ми писали про рідкісні фото часів СРСР, на яких без прикрас показана жорстока правда життя в "совку".

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