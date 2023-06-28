ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вам назначили "нулевую" субсидию: что это значит и нужно ли беспокоиться

Новина українською →
Украина, Среда 28 июня 2023 13:27
Вам назначили "нулевую" субсидию: что это значит и нужно ли беспокоиться Что такое "нулевая" субсидия (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равен нулю.

Нужно ли из-за этого волноваться, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Что такое "нулевая" субсидия

Жилищная субсидия - это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Вам назначат субсидию, если у вас есть разница между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа.

Обязательный платеж каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.

Однако, если по результатам проведенного расчета разница, а соответственно и размер субсидии, равен нулевому или отрицательному значению, субсидия будет составлять ноль гривен.

Это означает, что размер уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышает размер обязательного платежа.

Когда такую субсидию могут назначить

"Нулевая" субсидия может быть в летние месяцы или в октябре, когда отопление работало неполный месяц.

Вместе с тем, для каждой коммунальной услуги есть размер обязательной платы. Ее следует вносить в случае назначения субсидии.

Остаток стоимости потребленных услуг будет возмещен управлением социальной защиты.

Получатели субсидий пройдут проверку

Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенных условий получения субсидий.

Данные будут сверять сразу из четырех реестров:

  • реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины
  • реестр Государственной налоговой службы
  • реестр Миграционной службы
  • реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции

Важность такой верификации заключается в "очищении" списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.

Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.

К слову, ранее мы подробно рассказывали, как оформить субсидию онлайн без длинных очередей.

Читайте также, как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине Пенсионный фонд Украины