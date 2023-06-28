Вам назначили "нулевую" субсидию: что это значит и нужно ли беспокоиться
В определенный период года украинцам могут назначать жилищные субсидии, размер которых равен нулю.
Нужно ли из-за этого волноваться, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Что такое "нулевая" субсидия
Жилищная субсидия - это адресная помощь, оказываемая членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Вам назначат субсидию, если у вас есть разница между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа.
Обязательный платеж каждой семьи определяется индивидуально и зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.
Однако, если по результатам проведенного расчета разница, а соответственно и размер субсидии, равен нулевому или отрицательному значению, субсидия будет составлять ноль гривен.
Это означает, что размер уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги не превышает размер обязательного платежа.
Когда такую субсидию могут назначить
"Нулевая" субсидия может быть в летние месяцы или в октябре, когда отопление работало неполный месяц.
Вместе с тем, для каждой коммунальной услуги есть размер обязательной платы. Ее следует вносить в случае назначения субсидии.
Остаток стоимости потребленных услуг будет возмещен управлением социальной защиты.
Получатели субсидий пройдут проверку
Это необходимо для того, чтобы выявить и урезать выплаты нарушителям определенных условий получения субсидий.
Данные будут сверять сразу из четырех реестров:
- реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины
- реестр Государственной налоговой службы
- реестр Миграционной службы
- реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции
Важность такой верификации заключается в "очищении" списков от правонарушителей в контексте получения социальных выплат и урезании размера различных соцвыплат, в том числе субсидий.
Предполагают, что объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Поэтому финансовую помощь будут получать исключительно те, кто в ней действительно нуждается.
К слову, ранее мы подробно рассказывали, как оформить субсидию онлайн без длинных очередей.
Читайте также, как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей.